Взяв на знайому 25 кредитів: львівські поліцейські спіймали шахрая

Правоохоронці затримали 25-річного жителя Львівщини. Чоловік взяв на ім'я своєї знайомої 25 кредитів на понад 38 тисяч гривень.

Зловмисника викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам та слідчі Львівського райуправління поліції. Чоловікові вже повідомили про підозру.

Цікаво У Львові одесит влаштував стрілянину біля відділу поліції: хотів видурити у бабусі 4000 доларів

Чоловік взяв 25 кредитів на ім'я знайомої

Правоохоронці встановили, що 25-річний житель Львівщини увійшов у довіру до своєї колишньої колеги та отримав доступ до її мобільного телефону.

Після цього він змінив пароль онлайн-банкінгу та фінансовий номер знайомої.

Тоді, маючи доступ до паспортних даних жінки, він оформив на її ім'я 25 онлайн-кредитів у різних мікрофінансових установах.

Так, чоловік незаконно отримав 38,5 тисячі гривень.

Невдовзі жінка дізналась, що на її ім'я уклали кредитні договори.

Після цього власниця рахунку звернулась за допомогою до правоохоронців.

Зловмиснику загрожує в'язниця

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за 3 статтями кримінального кодексу:

"несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку";

"порушення недоторканності приватного життя";

"шахрайство".

Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 8 років у в'язниці. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

До теми Видурював у пенсіонерок великі гроші: у Львові затримали шахрая-гастролера – фото