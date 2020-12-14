Попри пандемію коронавірусу та протиепідемічні обмеження авіакомпанії поступово відновлюють рейси зі Львова до низки країн. Wizz Air, Ryanair, Belavia, Turkish Airlines та SkyUp оголосили про відновлення взимку понад 20 напрямків з аеропорту "Львів".

Незважаючи на кризу, авіакомпанії поступово відновлюють перельоти зі Львова. Wizz Air, Ryanair, Belavia, Turkish Airlines та SkyUp відновлять 21 авіарейс зі Львова. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".

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Які авіарейси відновила компанія SkyUp

Львів – Стамбул – це новий напрямок зі Львова для авіакомпанії. Польоти стартують 18 грудня. Рейси виконуватимуть щопонеділка та щоп’ятниці.

Львів – Прага: старт польотів – з 20 грудня. З 17 січня рейси виконуватимуть тричі на тиждень: у вівторок, четвер та неділю.

Львів – Париж Бове: рейси – з 22 грудня. З 19 січня літаки курсуватимуть двічі на тиждень: у вівторок і п’ятницю.

Львів – Неаполь: рейс – 20 грудня. З 18 січня рейси виконуватимуть щопонеділка і щоп’ятниці.

Які авіарейси відновила компанія Wizz Air

Львів – Щецин (Польща): старт польотів – 18 грудня. Рейси виконуватимуть 18 та 25 грудня й 4 та 8 січня.

Львів – Катовіце: рейси виконають 18 та 25 грудня й 8 січня. З 11 січня до 26 березня польоти відбуватимуться щопонеділка.

Львів – Братислава: старт – 19 грудня. Рейси виконуватимуть 25, 5, 9, 12 та 16 січня.

Львів – Лісабон: рейси виконуватимуть з 13 січня щосереди.

Львів – Берлін: рейси виконуватимуть 18, 21 та 25 грудня.

Львів – Рим Чампіно: рейси – з 23 грудня щосереди.

Львів – Дортмунд: щочетверга з 17 грудня.

Львів – Вільнюс: старт рейсів з 20 грудня щонеділі.

Львів – Лондон: рейси – з 12 грудня щосуботи.

Львів – Пардубіце: рейси – з 22 грудня щовівторка.

Львів – Гданськ: рейси – щочетверга з 17 грудня.

Львів – Вроцлав: рейси виконуватимуть з 20 грудня щосереди та щонеділі.

Мілан – Мілан Мальпенса: рейси – з 19 грудня щовівторка і щосуботи.

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Які авіарейси відновила компанія Ryanair

Болонья – Львів: рейси виконуватимуть 18 та 28 грудня. З 24 грудня польоти відбуватимуться щочетверга.

Лондон Станстед – Львів: рейси стартують з 18 грудня.

Які авіарейси відновила компанія Belavia

Львів – Мінськ: рейси виконуватимуть з 24 грудня у понеділок, четвер, суботу та неділю. Виліт зі Львова о 1:55. Приліт до Мінська о 3:10.

Які авіарейси відновила компанія Turkish Airlines