Wizz Air, Ryanair та SkyUp відновлять понад 20 напрямків зі Львова: куди можна полетіти взимку
Попри пандемію коронавірусу та протиепідемічні обмеження авіакомпанії поступово відновлюють рейси зі Львова до низки країн. Wizz Air, Ryanair, Belavia, Turkish Airlines та SkyUp оголосили про відновлення взимку понад 20 напрямків з аеропорту "Львів".
Незважаючи на кризу, авіакомпанії поступово відновлюють перельоти зі Львова. Wizz Air, Ryanair, Belavia, Turkish Airlines та SkyUp відновлять 21 авіарейс зі Львова. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".
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Які авіарейси відновила компанія SkyUp
- Львів – Стамбул – це новий напрямок зі Львова для авіакомпанії. Польоти стартують 18 грудня. Рейси виконуватимуть щопонеділка та щоп’ятниці.
- Львів – Прага: старт польотів – з 20 грудня. З 17 січня рейси виконуватимуть тричі на тиждень: у вівторок, четвер та неділю.
- Львів – Париж Бове: рейси – з 22 грудня. З 19 січня літаки курсуватимуть двічі на тиждень: у вівторок і п’ятницю.
- Львів – Неаполь: рейс – 20 грудня. З 18 січня рейси виконуватимуть щопонеділка і щоп’ятниці.
Які авіарейси відновила компанія Wizz Air
- Львів – Щецин (Польща): старт польотів – 18 грудня. Рейси виконуватимуть 18 та 25 грудня й 4 та 8 січня.
- Львів – Катовіце: рейси виконають 18 та 25 грудня й 8 січня. З 11 січня до 26 березня польоти відбуватимуться щопонеділка.
- Львів – Братислава: старт – 19 грудня. Рейси виконуватимуть 25, 5, 9, 12 та 16 січня.
- Львів – Лісабон: рейси виконуватимуть з 13 січня щосереди.
- Львів – Берлін: рейси виконуватимуть 18, 21 та 25 грудня.
- Львів – Рим Чампіно: рейси – з 23 грудня щосереди.
- Львів – Дортмунд: щочетверга з 17 грудня.
- Львів – Вільнюс: старт рейсів з 20 грудня щонеділі.
- Львів – Лондон: рейси – з 12 грудня щосуботи.
- Львів – Пардубіце: рейси – з 22 грудня щовівторка.
- Львів – Гданськ: рейси – щочетверга з 17 грудня.
- Львів – Вроцлав: рейси виконуватимуть з 20 грудня щосереди та щонеділі.
- Мілан – Мілан Мальпенса: рейси – з 19 грудня щовівторка і щосуботи.
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Які авіарейси відновила компанія Ryanair
- Болонья – Львів: рейси виконуватимуть 18 та 28 грудня. З 24 грудня польоти відбуватимуться щочетверга.
- Лондон Станстед – Львів: рейси стартують з 18 грудня.
Які авіарейси відновила компанія Belavia
- Львів – Мінськ: рейси виконуватимуть з 24 грудня у понеділок, четвер, суботу та неділю. Виліт зі Львова о 1:55. Приліт до Мінська о 3:10.
Які авіарейси відновила компанія Turkish Airlines
- Львів – Стамбул. Компанія збільшила кількість рейсів. З 15 грудня польоти відбуватимуться щовівторка. Виліт зі Львова о 9:50, а приліт до Стамбула о 12:00. З 19 грудня рейси виконуватимуть щосуботи та щонеділі. Виліт зі Львова о 21:25, а приліт до Стамбула о 23:40.
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