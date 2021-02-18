Андрій Садовий є міським головою Львова вже 4 каденцію поспіль. Мер каже, що прийняв рішення знову податись на вибори ще за рік їх проведення – у 2019 році.

Про свою участь у виборах-2020 Садовий розповів в інтерв'ю.

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Багато хороших кандидатів відійшли вбік

Львівський міський голова наголошує, що надзвичайно важливою була перемога його конкурента у 2-му турі Олега Синютки для Петра Порошенка. Лідер "Європейської Солідарності" буквально переселився до Львова.

Йому було важливо, щоб переміг його кандидат. Я ж ще в 2019 році прийняв рішення не йти на вибори мера. Але дуже багато хороших людей, які могли стати хорошими кандидатами в мери, відійшли в бік. Я побачив, що нехороші люди можуть захопити владу,

– сказав Садовий.

Також мер Львова зазначив, що наразі йому в країні цікаві 4 посади – мер Львова, мер Києва, глава уряду та президент. Його амбіції – бути успішним на одній з цих посад.

Цікаво! Раніше Садовий повідомив, що виборча кампанія-2020 року була брудною та наповненою фейками. Ускладнило її те, що тривала вона під час пандемії коронавірусу.

Що відомо про перемогу Садового на виборах

У другий тур виборів мера Львова вийшли Андрій Садовий та Олег Синютка. Садовий набрав 143 366 голосів львів'ян, за Синютку проголосували – 84 277.