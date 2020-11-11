Департамент охорони здоров’я ЛОДА оголосив, що, ймовірно, на "Арені Львів" та інших спорткомплексах міста розгорнуть мобільні госпіталі. Мер Львова Андрій Садовий не розуміє такого рішення, бо у місті ще є місця у лікарнях.

У обласній лікарні можна розгорнути ще 250 – 300 ліжок для хворих на коронавірус. Доречніше спочатку використати наявні ресурси у всіх медзакладах Львова, аніж "з нуля" розгортати госпіталь на стадіоні. Про це Садовий заявив у ефірі радіо "Львівська хвиля", повідомляє 24 канал.

До теми На "Арені Львів" хочуть розгорнути мобільний госпіталь для хворих на коронавірус

Що Садовий думає про госпіталь на "Арені Львів"

Міський голова розповів, що він не до кінця розуміє логіки створення мобільного госпіталю на стадіоні.

Я собі це складно уявляю. Взагалі, стадіон – це державна власність. В нас є обласна лікарня. Там лише 40 ковідних ліжок. Ця лікарня може прийняти 800 пацієнтів. То можна було б розгорнути там зараз хоча б 250 – 300 ліжок. Це б вже дало великий плюс,

– розповів мер міста.

Садовий додав, що він розуміє доцільність такого рішення в Іспанії чи Італії, бо в них немає достатньої кількості ліжок для хворих. Проте у Львові ліжка є – вони залишилися від радянської медичної системи.

На думку мера, цей ресурс необхідно використати. Так буде набагато дешевше, аніж "з нуля" створювати госпіталь на "Арені Львів".

У львівських лікарнях облаштовують нові ліжка

Садовий наполягає на тому, щоб використати ресурси, які вже є у Львові, тобто облаштувати нові ліжка у львівських лікарнях. Можливо, у 2021 році місту буде необхідний мобільний госпіталь на стадіоні, але наразі у Львові є де лікувати хворих.

"Я знаю, що відкриваються додаткові ліжка у Винниківському госпіталі. Корпус на Бой-Желенського передають Центру легеневого здоров’я, оскільки він уже заповнений. А от обласна лікарня – для мене це загадка. Як така велика потужна лікарня має лише 40 ліжок?" – зазначив Садовий.

Садовий додав, що фактично в обласній лікарні повинні були б лікуватись жителі Львівщини, а у міській – львів’яни. Проте наразі багатьох жителів області, які хворіють на коронавірус, привозять до львівських міських лікарень, де їм з радістю допомагають.

У лікарні швидкої допомоги невдовзі встановлять додаткових 300 ліжок для хворих на коронавірус. Так, у цьому медзакладі зможуть лікуватись 600 пацієнтів з COVID-19.

Зверніть увагу! З початку пандемії коронавірусу в Львові та області підтвердили майже 35 тисяч випадків інфікування COVID-19. На жаль, більше тисячі пацієнтів померли, але 22,66 тисячі людей одужали. За добу, 11 листопада, на Львівщині виявили 684 нових хворих, серед них 314 львів'ян.