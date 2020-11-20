Мер Львова Андрій Садовий переконує, що від держави місто фактично нічого не отримує на боротьбу з коронавірусом. Доводиться все робити власними силами, також допомагає бізнес.

Скільки дає держава та скільки Львів робить власними силами

Як наголосив Садовий, львівська влада не очікує на диво. Оскільки це відповідальність міста та його персональна, щоб кожен львів’янин за потреби мав необхідне лікування. Про це він заявив у ефірі програми "Право на владу".

Актуально Садовий розповів, кому робитимуть нові тести на антиген до коронавірусу

Держава лише обіцяє. Наразі ми з міського бюджету виділили 248 мільйонів, 60 мільйонів дав бізнес, плюс ще 20 мільйонів від них ремонт лікарні на 350 ліжок. Від держави ми отримали на кисень і на ремонт для наших комунальних лікарень всього-на-всього десь 30 мільйонів,

– розповів міський голова Львова.

Фактично нова лікарня без бюджетних коштів

Садовий зазначив, що від початку пандемії львівська влада вирішила зробити резерв у 20 ліжок. І їх підготували.

"Але тиждень тому, коли побачили ріст захворюваності – ми на штабі вирішили терміново збільшити ще на 350 ліжок. І я вам назву унікальний випадок – ми за три тижні збудували у Львові фактично нову лікарню на 350 ліжок. Зауважте, без бюджетних коштів", – підкреслив Садовий

Львівський мер додав, що у будівництві цієї лікарні допоміг бізнес, який на його прохання надав ті понад 20 мільйонів гривень. А просив він підприємців допомогти, оскільки в місті очікували на набагато швидший ріст захворюваності на коронавірус.

Ось це відділення на 350 ліжок ми б ніколи не зробили за 3 тижні, якщо б ми це робили за бюджетні кошти та тендери,

– зауважив Садовий.

Що ще зробив Львів задля боротьби з коронавірусом

Місто взяло першу партію тестів у 10 тисяч і очікують на наступну у 40 тисяч.

На грудень Львів виходить на 110 точок забезпечення киснем.

Також терміново докупляє концентратори та загалом буде мати 520 концентраторів за 2 тижні.

І це при тому, що сьогодні у Львові – 558 хворих, з яких 372 хворіють на коронавірус. Але ми порахували, в середньому на 100 інфікованих госпіталізації потребує двоє людей. Тому резерв є, кисень є, всім необхідним ми – забезпечені,

– констатував Садовий.

Зверніть увагу Це сюрреалізм якийсь: Садовий розкритикував владу через карантин вихідного дня

Ситуація з COVID-19 у Львові