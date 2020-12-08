Україна підписала технічні документи про надання 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Її мають привезти орієнтовно навесні 2021 року. Українці ж по-різному ставляться до вакцинування.

Львів'яни розповіли, що вони думають про щеплення від коронавірусу. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чому підтримують

У місті Лева активно обговорюють вакцинування від COVID-19, втім, думки поділилися. Багато за те, щоб вакцинуватися, але люди хочуть знати більше про вакцину. Зокрема, про наслідки, які можуть бути.

Одним важливо спершу отримати статистичні дані: наскільки ефективна вакцина, чи допомагає іншим. Без цього багато хто не готовий прищепитись. Втім, частина опитаних вважають, що це хороший досвід.

"В принципі, у вакцинуванні нічого поганого немає. Зараз це найкращий вихід, щоб пандемія завершилась – чим більше буде вакцинованих людей, тим менший ризик захворіти. Я повністю підтримую", – розповів Юрій.

Не визначились

Опитані, переважно люди старшого віку, ще не визначились – вакцинуватимуться, чи ні. Вони особливо переймаються за наслідки та своє здоров'я.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

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