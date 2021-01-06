В Україні 8 січня почнеться зимовий локдаун. Тому у зв'язку з обмеженнями, які діятимуть в країні, у Львові змінять специфіку роботи різдвяних ярмарків.

Через пандемію коронавірусу у Львові відкрили маленькі різдвяні ярмарки замість великих, які працювали щороку. Проте через введення зимового локдауну робота вуличної торгівлі зазнає ще більших змін. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як саме зміниться робота різдвяних ярмарків під час локдауну

Роботу вуличних ярмарків у Львові адаптували до карантинних вимог. Проте з 8 січня тут перестануть продавати традиційні львівські сувеніри.

Відповідно до постанови уряду, на ярмарку всі будиночки, які реалізують сувенірну продукцію, будуть зачинені, і всі виносні столики теж будуть прибрані. Але можна здійснювати реалізацію продуктів харчування на виніс, тому вони будуть на ярмарку,

– розповіла директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич.

Зверніть увагу! На період різдвяних свят 2021 року, у зв’язку з карантином, у Львові змінили формат традиційного різдвяного ярмарку. Так, в місті дозволили відкрити лише декілька невеликих локацій для святкової вуличної торгівлі, яку адаптували до карантинних вимог.



Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу