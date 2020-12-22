Цьогоріч святкування Нового року та Різдва у Львові адаптують до карантинних норм. Місто відмовиться від великих заходів, проте у Львові все ж проведуть низку івентів, де львів'яни та туристи зможуть насолодитись святковою атмосферою.

У Львові відмовились від традиційних новорічних та різдвяних заходів через пандемію коронавірусу. Проте місто не залишить львів'ян та туристів без святкового настрою – у Львові відбуватимуться події, адаптовані до протиепідемічних норм. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як святкуватимуть Новий рік та Різдво у Львові

У Львові 18 грудня засвітили головну ялинку міста. Через пандемію коронавірусу захід провели в невеликому форматі. Проте всі охочі мали можливість переглянути дійство онлайн.

Впродовж новорічних та різдвяних свят в місті планують провести низку тематичних вистав, концертів та вертепів. Усі ці події відбуватимуться з дотримання карантинних норм. Львів робить головний акцент у святкуванні на традиційних заходах, таких як відкриття шопки чи Дідуха.

Відкриття різдвяної шопки перед входом в Ратушу відбудеться 24 грудня о 18:00. У заході візьме участь гурт KYRBASY.

Своєю чергою, встановлення Дідуха традиційно відбудеться 6 січня о 12:00 на площі Яворського за участі хору "Гомін".

У Шевченківському гаю проведуть дійство "Різдво в Гаю". Ця подія також відбудеться з дотриманням усіх протиепідемічних норм.

Цього року головний акцент буде на проведенні менших заходів на невеликих локаціях, які все одно дадуть змогу людям відчути дух Різдва. Різдво скасувати неможливо, тому ми робимо все можливе, щоб свята у Львові пройшли безпечно,

– розповів заступник мера Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.



Програма заходів у Львові на новорічні та різдвяні свята / Інфографіка львівської міськради