У Львові щодо святкування Великодня та Вербної неділі проводять роз'яснювальну роботу. Місто працює у режимі пандемії, тож необхідним є дотримання встановлених обмежувальних заходів.

Водночас у Раді Церков Львова оприлюднили рекомендації щодо відповідних свят. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Ми затвердили рекомендації Ради Церков для священників. Я думаю, це буде базовий документ, який піде по Україні для всіх конфесій, що святкують Вербну неділю та Великдень", – сказав Андрій Садовий.

Він додав, що у Львові будуть вітатися онлайн-трансляції, а сам процес освячення пасок буде відбуватися лише на відкритому просторі із дотриманням дистанції.

"Ми визначимо чіткі години, коли отець може прийти і посвятити (паски – 24 канал)", – сказав мер Львова.

Андрій Садовий про святкування Великодня у Львові: дивіться відео

Рекомендації Ради Церков

Через ситуацію з пандемією COVID-19 Рада Церков Львова погодила рекомендації щодо святкування Великодня та Вербної неділі. Вірянам рекомендовано брати участь у богослужіннях в домашніх умовах – через онлайн-трансляцію.

Водночас у Вербну неділю та на Великдень під час онлайн-трансляцій, після прочитання відповідних молитов, вербу та пасхальні страви віряни можуть самостійно окропити святою водою вдома.

У випадку відвідування богослужіння освячення пасхальних страв здійснюватиметься на вулиці з дотриманням фізичної дистанції 1,5 метра та всіх карантинних норм. Якщо ж храм розташований неподалік парку чи скверу, то рекомендовано проводити освячення там. Водночас вірянам рекомендовано:

під час перебування у храмі бути в масках;

доступ до Плащаниці – при дотриманні фізичної дистанції 2 метри та карантинних норм;

шанування святинь рекомендовано виявляти через поклоніння перед ними, без цілування.

У передмістях Львова, малих населених пунктах – освячення лози та великодніх страв може здійснюватися біля помешкань вірян з дотриманням фізичної дистанції 1,5 метра.

Важливо! У Львові локдаун продовжили до 4 травня. Водночас у місті пом'якшили карантинні обмеження – відновили роботу початкових шкіл, дозволили роботу літніх майданчиків та непродовольчих ринків.



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