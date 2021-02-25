У Львові 25 лютого з нагоди 150 років від дня народження Лесі Українки проводитимуть чимало заходів. Зокрема на сесію Львівської міськради підготували передбачення з творів поетеси та футболки з її крилатими висловами, а в театрі Лесі Українки створили арт-проєкт "#ДивоЛеся".

На фасаді Ратуші з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки вивісили святковий банер. На ньому написана цитата з вірша поетеси: "Я в серці маю те, що не вмирає!".

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Як відзначатимуть 150-річчя Лесі Українки у мерії

У холі мерії депутати та посадовці ЛМР 25 лютого могли витягнути собі "#передбаченнявідЛесі". Вони складались з цитат творів поетеси.

Частина депутатів мерії з нагоди 150 років від дня народження Лесі Українки також одягнули футболки з крилатими фразами Лесі Українки.

Зверніть увагу! У Львові заклади освіти та культури підготували низку цікавих та пізнавальних заходів, метою яких є знайомство дітей та дорослих з творами та життям Лесі Українки. З детальним планом заходів можна ознайомитись на сайті ЛМР.



На фасаді Ратуші вивісили банер з нагоди 150-річчя Лесі Українки / Фото ЛМР

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У театрі Лесі Українки презентують арт-проєкт "#ДивоЛеся"

Львівський театр Лесі Українки у співпраці з командою сайту The Devochki та його співзасновницею, художницею Лесею Мазанік, 25 лютого презентують виставку "#ДивоЛеся". Там письменницю, поетку і драматургиню Лесю Українку представлять в образах видатних жінок, які надихають та мотивують. Серед них Фріда Кало, Мерилін Монро, Одрі Гепберн, Нефертіті, Анна Вінтур, королева Єлизавета II, Чудо-жінка та інші. Основна ідея арт-проєкту – висвітлення ролі жінок в історії та культурі.

Відкриття виставки "#ДивоЛеся" відбудеться 25 лютого о 19:00 у фоє Театру Лесі Українки, що розташований на вулиці Городоцька, 36. На гостей чекатиме музично-поетичний jam-session музикантів Павлом Гоцем та Ярославом Яровенком (гурт NAZVA) у колаборації з акторами Театру Лесі Українки – Віталієм Гордієнком й Андрієм Кравчуком.

Також відбудеться онлайн-аукціон на фейсбук-сторінці Театру Лесі, де можна буде придбати будь-яку картину з виставки. Усі гроші з аукціону перерахують ГО Центр "Жіночі перспективи" на діяльність проєкту "Жінка для жінки", що займається підтримкою жінок у скрутних життєвих ситуаціях.

Подивитися виставку можна з 25 лютого до 14 березня включно. Графік роботи – з вівторка до неділі, з 14:00 до 18:00. Вхід вільний.

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Мер Львова також святкує 150-річчя з дня народження Лесі Українки

Міський голова Львова Андрій Садовий з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки опублікував на своїй фейсбук-сторінці святковий допис. На фото він позує разом зі своєю дружиною Катериною Кіт-Садовою на тлі артзображення поетеси.

Мріє, не зрадь! Лесі Українці – 150. Дякуємо за світло і любов!

– написав мер.