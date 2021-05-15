Ukraїner розповів, як у Львові з'явився перший муніципальний мистецький центр. Мовиться про створену за кошт міського бюджету культурну інституцію, яка реалізовує мистецькі проєкти.
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Головна мета Львівського муніципального мистецького центру – підтримувати й популяризувати сучасне мистецтво шляхом спілкування та співпраці. Всі охочі можуть там:
- дивитися виставки та перформанси;
- брати участь у дискусіях;
- знайомитися з сучасними культурними практиками.
З чого все починалося
Цікаво, що муніципальний мистецький центр у Львові виник із протесту. Наприкінці 2010-х років галерей у місті ставало все менше, приміщення для камерних концертів і майстерні художників закривали.
Самі митці в пошуках свого місця почали виїжджати за кордон. Місцева влада активно сприяла розвитку туристичної інфраструктури, жертвуючи культурним життям.
Точкою кипіння став перепродаж мистецького об'єднання "Дзига" мережевому бізнесу у 2018 році. На момент зміни власників представники творчого середовища боялись втратити знайомий їм мистецький Львів.
Вже у листопаді 2019 року ті ж митці ініціювали створення нового артцентру. "Наша ініціативність збігалася з бажанням влади скласти зусилля", – зауважила Ляна Мицько, директорка муніципального артцентру.
І виглядає так, що наразі вони не промахнулись. Людей тут дуже багато. Люди сюди приходили, і такі: "Ну нарешті",
– додала вона.
Муніципальний артцентр у Львові / Фото Ukraїner, Уляна Сторощук
Що варто знати про муніципальний артцентр у Львові
Львівський муніципальний мистецький центр прагне стати найбільш доступним простором для всіх, хто цікавиться мистецтвом. Там, зокрема, є;
- галерея;
- лекторій;
- медіатека;
- книгарня;
- кав'ярня;
- художня майстерня.
Програми адаптовані до різного віку, суспільного статусу і професійних зацікавлень та спонукають до спілкування представників різних середовищ.
На вході до простору з двору облаштували пандус з безпечним кутом нахилу, у самому приміщенні позначили потенційно травматичні кути контрастними кольорами.
А крім цього – встановили на рецепції мапу для незрячих людей, зробили інклюзивний санвузол і пеленальну кімнату.
"Сучасне мистецтво реагує на зміни в суспільстві й дуже часто реагує на ті речі, які залишаються непомітними для багатьох із нас", – підсумувала Ляна Мицько.
Більше про муніципальний мистецький центр Львова: дивіться у відео Ukraїner