Ukraїner розповів, як у Львові з'явився перший муніципальний мистецький центр. Мовиться про створену за кошт міського бюджету культурну інституцію, яка реалізовує мистецькі проєкти.

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Головна мета Львівського муніципального мистецького центру – підтримувати й популяризувати сучасне мистецтво шляхом спілкування та співпраці. Всі охочі можуть там:

дивитися виставки та перформанси;

брати участь у дискусіях;

знайомитися з сучасними культурними практиками.

З чого все починалося

Цікаво, що муніципальний мистецький центр у Львові виник із протесту. Наприкінці 2010-х років галерей у місті ставало все менше, приміщення для камерних концертів і майстерні художників закривали.

Самі митці в пошуках свого місця почали виїжджати за кордон. Місцева влада активно сприяла розвитку туристичної інфраструктури, жертвуючи культурним життям.

Точкою кипіння став перепродаж мистецького об'єднання "‎Дзига" мережевому бізнесу у 2018 році. На момент зміни власників представники творчого середовища боялись втратити знайомий їм мистецький Львів.

Зверніть увагу! Тому організували бунт, який назвали похороном культурної столиці. Місцева влада звернула увагу на протест і почала контактувати з представниками мистецької тусовки.

Вже у листопаді 2019 року ті ж митці ініціювали створення нового артцентру. "Наша ініціативність збігалася з бажанням влади скласти зусилля", – зауважила Ляна Мицько, директорка муніципального артцентру.

І виглядає так, що наразі вони не промахнулись. Людей тут дуже багато. Люди сюди приходили, і такі: "Ну нарешті",

– додала вона.



Муніципальний артцентр у Львові / Фото Ukraїner, Уляна Сторощук

Що варто знати про муніципальний артцентр у Львові

Львівський муніципальний мистецький центр прагне стати найбільш доступним простором для всіх, хто цікавиться мистецтвом. Там, зокрема, є;

галерея;

лекторій;

медіатека;

книгарня;

кав'ярня;

художня майстерня.

Програми адаптовані до різного віку, суспільного статусу і професійних зацікавлень та спонукають до спілкування представників різних середовищ.

На вході до простору з двору облаштували пандус з безпечним кутом нахилу, у самому приміщенні позначили потенційно травматичні кути контрастними кольорами.

А крім цього – встановили на рецепції мапу для незрячих людей, зробили інклюзивний санвузол і пеленальну кімнату.

Цікаво! Муніципальний центр також відкрив стіну для соціальних виставок. Там вже виставляли роботи дітей із синдромом Дауна, білоруський протестний плакат та фотографії молоді з Донбасу.

"Сучасне мистецтво реагує на зміни в суспільстві й дуже часто реагує на ті речі, які залишаються непомітними для багатьох із нас", – підсумувала Ляна Мицько.

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