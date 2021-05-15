Бунт, який привернув увагу: як у Львові з'явився новий артцентр – відео

Ще за радянських часів Львів був містом, де розвивалася "неофіційна" культура і діяли неформальні осередки для митців. У незалежній Україні місто стає більш туристично орієнтованим, але запит на культурні центри зберігається.

Ukraїner розповів, як у Львові з'явився перший муніципальний мистецький центр. Мовиться про створену за кошт міського бюджету культурну інституцію, яка реалізовує мистецькі проєкти.

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Головна мета Львівського муніципального мистецького центру – підтримувати й популяризувати сучасне мистецтво шляхом спілкування та співпраці. Всі охочі можуть там:

дивитися виставки та перформанси;

брати участь у дискусіях;

знайомитися з сучасними культурними практиками.

З чого все починалося

Цікаво, що муніципальний мистецький центр у Львові виник із протесту. Наприкінці 2010-х років галерей у місті ставало все менше, приміщення для камерних концертів і майстерні художників закривали.

Самі митці в пошуках свого місця почали виїжджати за кордон. Місцева влада активно сприяла розвитку туристичної інфраструктури, жертвуючи культурним життям.

Точкою кипіння став перепродаж мистецького об'єднання "‎Дзига" мережевому бізнесу у 2018 році. На момент зміни власників представники творчого середовища боялись втратити знайомий їм мистецький Львів.

Тому організували бунт, який назвали похороном культурної столиці. Місцева влада звернула увагу на протест і почала контактувати з представниками мистецької тусовки.

Вже у листопаді 2019 року ті ж митці ініціювали створення нового артцентру. "Наша ініціативність збігалася з бажанням влади скласти зусилля", – зауважила Ляна Мицько, директорка муніципального артцентру.

І виглядає так, що наразі вони не промахнулись. Людей тут дуже багато. Люди сюди приходили, і такі: "Ну нарешті",

– додала вона.



Муніципальний артцентр у Львові / Фото Ukraїner, Уляна Сторощук

Що варто знати про муніципальний артцентр у Львові

Львівський муніципальний мистецький центр прагне стати найбільш доступним простором для всіх, хто цікавиться мистецтвом. Там, зокрема, є;

галерея;

лекторій;

медіатека;

книгарня;

кав'ярня;

художня майстерня.

Програми адаптовані до різного віку, суспільного статусу і професійних зацікавлень та спонукають до спілкування представників різних середовищ.

На вході до простору з двору облаштували пандус з безпечним кутом нахилу, у самому приміщенні позначили потенційно травматичні кути контрастними кольорами.

А крім цього – встановили на рецепції мапу для незрячих людей, зробили інклюзивний санвузол і пеленальну кімнату.

Муніципальний центр також відкрив стіну для соціальних виставок. Там вже виставляли роботи дітей із синдромом Дауна, білоруський протестний плакат та фотографії молоді з Донбасу.

"Сучасне мистецтво реагує на зміни в суспільстві й дуже часто реагує на ті речі, які залишаються непомітними для багатьох із нас", – підсумувала Ляна Мицько.

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