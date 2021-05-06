Як об'їхати зруйнований міст на трасі Львів – Луцьк: затверджена схема

На Львівщині на трасі Львів – Луцьк 3 травня обвалився автомобільний міст. Служба автомобільних доріг області розробила схеми об'їзду. Їх 6 травня затвердила поліція.

За схемами об'їзду, які розробила САД, легкові та вантажні автомобілі їхатимуть різними дорогами.

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Схеми об'їзду зруйнованого мосту на трасі Львів – Луцьк

Служба автомобільних доріг Львівської області розробила схеми об'їзду зруйнованого мосту у селі Гайок. Для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок створили 2 окремі схеми. 6 травня їх затвердила поліція.

Автомобілі масою менше ніж 5 тонн об'їжджатимуть аварійну ділянку через Червоноград, Великі Мости та Добротвір. Протяжність цієї дороги становить 78,9 кілометра. Вона на 54 кілометри довша, ніж пряма дорога зі Львова до Луцька.



Схема об'їзду для автомобілів масою менше ніж 5 тонн / Фото ZAXID.NET

Вантажівки об’їжджатимуть зруйнований міст через Малі Підліски, Буськ та Лопатин до Радехова. Протяжність цього об'їзду становить – 103 кілометри, що на 31 кілометр довше, ніж пряма дорога.

У Службі автодоріг розповіли, що дороги, якими тимчасово об'їжджатимуть аварійну ділянку траси Львів – Луцьк, перебувають у задовільному стані.



Схема об'їзду для вантажівок / Фото ZAXID.NET

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Міст у селі Гайок вже розібрали

Голова Укравтодору Олександр Кубраков на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що міст на трасі Львів – Луцьк вже розібрали.

Сьогодні вже розпочаті роботи з ліквідації наслідків руйнування та підготовчі роботи для майбутнього будівництва. За день розібрали та вивезли частини заваленої секції мосту,

– розповів посадовець.

Там, за програмою "Велике будівництво", зводитимуть новий міст. За словами Кубракова, руйнування переправи на дорозі Н-17 викрило "ще одну хронічну проблему".

"Міст, побудований у 1960 році після цього жодного разу капітально не ремонтувався. При цьому, під час ремонту дороги у 2015 – 2017 роках міст теж не чіпали – просто зняли верхні шари асфальту та влаштували нові. І урочисто відкрили косметичний ремонт", – зазначив голова Укравтодору.

Посадовець додав, що в Україні у 2020 році провели дослідження мостового господарства. Фахівці визначили, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд, з яких 169 – перебувають у передаварійному стані.