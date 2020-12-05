Новорічно-різдвяний період для Львова – це пік туризму. У 2020 році місто на свята відвідала рекордна кількість гостей. Тож новина про можливий локдаун у ці дні неабияк лякає місцевих рестораторів.

Вони запевнили, що у своїх закладах дотримуються усіх карантинних правил. А період свят для них особливий і закриття для декого може стати вироком. Про це – у матеріалі 24 каналу.

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"Людей потрібно буде відпускати додому, ми не зможемо платити зарплати. Допомога, яку декларують від держави, напевно, буде колись. Але це не ті гроші, які люди можуть заробити у різдвяний сезон", – пояснив Андрій Худо, співвласник концептуальних авторських ресторанів.

Побоюються жорсткого карантину і готельєри, адже гостей і так поменшало. У готелі "Дністер" раніше приймали не лише постояльців, а й проводили конференції та форуми. Зараз про таке там лише можуть мріяти.

Насамперед сподіваємося, що жорсткого локдауну не буде. Бронювання йдуть. Маю надію, що гості, які собі запланували помилуватися нашим чудовим Львовом, таки будуть мати змогу,

– наголосила Олександра Гагаріна, заступниця гендиректора готелю.

А от у п'ятизірковому Bankhotel зауважили, що бронювання номерів у 2020 році не надто активні. Аби хоч якось привабити туристів, знизили ціни на новорічний період.

"Цьогоріч змінилася цінова політика готелю щодо новорічних свят. Ми були змушені зменшити ціни. Адже розуміємо, що через кризу у країні туристів буде менше. Сподіваємося, що вони взагалі будуть", – зазначила Тетяна Титаренко, менеджерка.

Новий рік та Різдво у Львові

Міська влада від зимових заходів повністю не відмовляється. Щоправда, все буде у новому форматі: без гучних концертів та масових гулянь. Задля святкового духу ялинку у центрі міста таки встановлять. Вона урочисто засяє напередодні Дня святого Миколая.

За словами Андрія Москаленка, заступника мера Львова, 18-метрову ялинку до міста привезуть з Дрогобицького району села Опаки.

Буде використано освітлення за зразком того, яке було використано минулоріч. Плануємо, що місто відмовиться від традиційних масштабних подій. Але встановлення дідуха, шопки – це все плануємо,

– підкреслив він.

До локдауну у новорічно-різдвяні свята львів'яни ставляться по-різному. Та попри те, що гучних гулянь цьогоріч не буде, туристів у Львові все ж чекають. Тому міська влада закликає містян дотримуватися правил безпеки. І у громадських місцях – носити маски.