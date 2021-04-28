У 2021 році День міста Львова відзначатимуть 6 травня. Через пандемію коронавірусу у місті не проводитимуть жодних концертів чи гучних святкувань. Проте у міськраді розповіли, що деякі заходи все ж відбудуться.

У мерії рекомендують не брати участі у масових святкуваннях Дня міста Львова. Хоч наразі Львівщина перебуває у жовтій карантинній зоні, пандемія коронавірусу ще не закінчилась.

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Як святкуватимуть День міста Львова у 2021 році

Директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда розповіла, що у 2021 році День міста Львова святкуватимуть 6 травня. Минулого року жодних масових заходів не проводили. Проте, щоб відсвяткувати цей день, відбулась урочиста церемонія передачі ключа від міста чинному бургомістру Львова.

Цьогоріч ми також відмовимось від масових подій. Але, щоб відзначити цю дату, нами буде організована урочиста церемонія почесної варти та зроблено низку приємних подарунків для мешканців,

– зазначила посадовиця.

Бунда додала, що на минулому засіданні сесії ЛМР прийняли рішення назвати вулицею Захисників України вуличку у центрі Львова, яка з'єднує Городоцьку та Шевченка.

"Там вже знаходиться мурал, де патріотичні кола розписали стіну віршами. Саме ця вулиця буде місцем вшанування всіх захисників нашої держави, бо саме їм ми вдячні за те, що можемо жити та творити в нашому місті", – додала посадовиця.

У Львові відбудуться нагородження підприємців, волонтерів і медиків

Бунда розповіла, що у Львові кожного року на День міста нагороджують львів'янина, почесного громадянина та шляхетну львівську родину року. Проте у 2020 році ці звання не присвоювали.

"Цьогоріч ми вирішили створити під ці звання збірні образи тих, хто боронить нас від пандемії коронавірусу", – зазначила директорка департаменту розвитку.

У 2021 році звання "Почесний громадянин міста Львова" присвоять медикам які допомагають місту у боротьбі з коронавірусом. Своєю чергою, звання "Львів'янин року" присвоять підприємцям, а "Шляхетна львівська родина" – волонтерам та їхнім сім'ям.

"Дуже важливо вшановувати тих людей, які роблять все можливе, щоб ми могли творити наше місто й надалі. Це дуже правильне і виважене рішення, яке також одноголосно підтримали депутати на сесії ЛМР", – підсумувала посадовиця.

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У Львові послабили карантинні обмеження / Фото ЛМР

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

Станом на 28 квітня у Львові коронавірус підтвердили у понад 63,08 тисячі людей. 48,84 тисячі хворих вже одужали, а 1574 – померли від ускладнень COVID-19.

Лабораторні центри 27 квітня провели 2948 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 530 жителів області.

З 26 квітня Львівщина перебуває у жовтій карантинній зоні.

Своєю чергою, міська комісія ТЕБ та НС вирішила послабити карантинні обмеження у Львові.



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