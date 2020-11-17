В Україні 17 листопада святкують День студента. У Львові молодь з нагоди свята одягне левів на площі Ринок у мантії та отримає нагороди від міста.

У Львові на День студента відбудуться 2 святкові вечірки. Проте мер міста Андрій Садовий закликає молодь ставитись до масових святкувань з насторогою та виконувати усі протиепідемічні норми, повідомляє 24 канал.

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Святкування Дня студента на площі Ринок

Святкування Дня студента перед Львівською ратушею на площі Ринок розпочалось о 10:30. Молодь Львова з цієї нагоди вбрала левів на площі у мантії, посвятивши їх у студенти, та заспівала студентський гімн.

Напевно, це мрія кожного міського голови, щоб всі мешканці міста завжди були студентами, не залежно від віку. Поки ти вчишся – ти живеш, ти маєш драйв. До всіх студентів, які сьогодні навчаються в наших університетах, я маю дуже велику повагу, тому що ви нашому древньому місту Лева завжди даєте молоду, сильну, добру енергію. Бажаю вам успіхів і процвітання,

– привітав студентів Садовий.

Також з нагоди свята міський голова нагородив студентів Львова, які внесли вагомий внесок у розвиток міста. Всього нагороди отримали 17 студентів.

Дивіться фото святкування Дня студента на площі Ринок / Фото Романа Балука

На День студента відбудеться молодіжна сесія Львівської міськради

У Львівській міськраді 17 листопада відбудеться третя молодіжна сесія мерії. Вона є прототипом справжньої депутатської сесії. Тут молодь Львова голосуватиме за проєкти щодо розвитку молодіжного середовища на 2021 рік.

Переглянути пряму трансляцію молодіжної сесії Львівської міськради можна на сторінці управління молодіжної політики.

"На сесію ми завжди запрошуємо молодь, яка впливає на розробку та впровадження молодіжних програм і молодіжних політик у Львові. Тут молодь реалізує своє право бути почутими та залученими, а завдяки залученості молодих людей, ми робимо їх основними партнерами якісних змін у Львові. Тому запрошую усіх – долучайтесь", – зазначив керівник управління молодіжної політики Олександр Николяк.

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Вечірки у Львові з нагоди Дня студента

У Львові також відбудуться 2 вечірки з нагоди свята.

"Хас: День студента в Енніо" – виступ колишнього учасника "Х-фактору" Хаса. Організатори події обіцяють, що захід відбудеться з дотриманням усіх протиепідемічних норм. Детальніше з подією можна ознайомитись на сайті клубу Ennio.

"День студента у FESTrepublic". У програмі виступ діджеїв GypsyPetya, Glother, MINIGUN, гурту REMAFO та інших. На відвідувачів також очікують конкурси та подарунки. Захід почнеться о 19:00. Детальніше з програмою вечірки можна ознайомитись на фейсбук-сторінці FESTrepublic.

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Мер міста закликає святкувати День студента з розумом

Хоч у місті й відбуватимуться вечірки з нагоди святкування Дня студента, міський голова закликав уникати гучних і масових святкувань.

Розуміємо, що святкування студентів не зупинити, бо це така сила, що не піддається жодному контролю. Тому я бажаю сьогодні всім студентам мудрості: якщо вже й святкувати День студента, то із дотриманням здорового глузду,

– наголосив Садовий.

Зверніть увагу! Станом на 17 листопада з початку пандемії на Львівщині підтвердили 37,97 тисячі випадків інфікування коронавірусом, з них у Львові – понад 16 тисяч. Вилікуватись від коронавірусу вдалось 24,9 тисячі пацієнтів, а померли від ускладнень понад тисяча хворих.