У Львові на новорічні та різдвяні свята встановлять святкову ялинку. Проте, чи відбудуться інші заходи, поки невідомо – все залежить від епідемічної ситуації у місті.

Кожного року на площі перед Оперним театром проводять святковий ярмарок. Проте цього року через пандемію коронавірусу публічні заходи опинились під загрозою. Про це повідомило інформагенство "УНН".

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Що відбуватиметься у Львові на новорічні свята

Святкову ялинку встановлять на оновленій площі перед Оперним театром. У Львівській міськраді розповіли, що проведення публічних подій залежить від епідемситуації у місті на час новорічних та різдвяних свят.

Станом на сьогодні (29 жовтня – 24 канал), погоджень на проведення заходів у рамках відзначення Нового року та Різдва не надавалось. У Львові заплановане встановлення святкової міської ялинки на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької,

– розповіли у Львівській міськраді.

Проведення будь-яких масових заходів у Львові відбуватиметься у суворій відповідності до протиепідемічних вимог.

Зверніть увагу! Наразі Львів перебуває у помаранчевій зоні карантинних обмежень. Так, у місті діє обмеження для масових заходів – одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше 100 людей на події.



Які обмеження діють у різних епідемічних зонах / Інфографіка 24 каналу