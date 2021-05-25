З 26 травня українським авіакомпаніям та літакам заборонять польоти у повітряному просторі Білорусі. За словами мера Львова Андрія Садового, на цьому не потрібно зупинятись.
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В аеропорті "Львів" приземлився останній білоруський літак
Садовий розповів, що 25 травня у міжнародному аеропорті "Львів" приземлився останній рейсовий літак з Білорусі.
Наше небо закрите для диктаторських режимів, але на цьому не треба зупинятись. Не уявляю, як тепер Медведчук літатиме в Кремль. Домашній арешт і закрите небо цьому точно не сприяють,
– додав міський голова.
Мер Львова зазначив, що цьогорічний травень був досить складним для "путінських колабораціоністів".
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Що передувало закриттю прямого авіасполучення з Білоруссю
- 23 травня літаку авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін у Вільнюс, довелося здійснити екстрену посадку у Мінську.
- Екіпаж повітряного судна повідомили про замінування. Проте вибухівки в літаку так і не знайшли.
- Після приземлення у Білорусі затримали активіста, засновника опозиційних телеграм-каналів NEXTA Романа Протасевича та його дівчину-росіянку, які були пасажирами цього літака.
- Після цього Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.
- Окрім того, авіасполучення з Білоруссю призупинили Велика Британія та Литва.
- Літаки різних авіакомпаній 24 травня почали оминати територію Білорусі. Austrian Airlines змінила маршрут рейсу Відень – Москва, а AirBaltic – рейсу з Риги до Одеси.