Садовий розповів, як відбуватиметься вакцинація проти COVID-19 у Львові

У міського голови Львова Андрія Садового журналісти запитали про готовність очолюваного ним міста до вакцинації проти коронавірусу.

Адже, як запевняє уряд, процес почнеться вже з наступного тижня – орієнтовно з 15 лютого.

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Вакцинація проти COVID-19 у Львові: що розповів Садовий

За словами міського голови, у Львові визначено 22 пункти вакцинації на 1 і 2 фази (мовиться головно про медичних працівників):

"Ці пункти розташовані у наших медичних установах – це поліклініки, амбулаторії. У кожній поліклініці ми сформували по 10 мобільних бригад. У бригаді – лікар, дві медсестри й водій".

Для 3 – 5 фаз вакцинації Львів визначив 23 приміщення – "це великі зали, зали в районних адміністраціях, клубах". Кожен зал розділять на три зони:

У першій люди очікуватимуть.

У другій – робитимуть щеплення.

У третій люди матимуть пів години, аби почекати після вакцинації.

"Якщо є потреба, Львів готовий перший приступати до вакцинації", – запевнив Садовий.



Головне про етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Про вакцинацію медиків, які робитимуть щеплення львів'янам

Міська влада Львова має конкретні списки всіх медичних працівників, які будуть працювати у мобільних групах із вакцинації – "щодо їхньої готовності самим вакцинуватися, аби показати приклад".

Мовиться про 1466 людей, з яких, за словами міського голови, "30% поки що вагаються".

Я ж дивлюся оптимістично: якщо світ іде цією дорогою, то й ми повинні її пройти. Ми готові – у тому розумінні, яке ми сьогодні маємо,

– підсумував Андрій Садовий.

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Він також запевнив, що у бюджеті Львова передбачені гроші – по 10 тисяч гривень – для тих людей, які будуть займатися вакцинацією. Очільник Львова вважає, що "це є важливо – як стабілізуючий фактор".