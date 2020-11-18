У Львові триває ремонт вулиці Степана Бандери. Вартість реконструкції становить близько 209,5 мільйона гривень. Станом на 18 листопада підрядники замінили 135 метрів колектора та 477 метрів водопроводу.

Протяжність вулиці Бандери становить 1,05 кілометра. За проєктом, найбільше коштує заміна підземних інженерних мереж – колектора та водопроводу. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як ремонтують вулицю Бандери

Станом на 18 листопада на вулиці Бандери замінюють інженерні мережі. Найскладніші роботи під час ремонту вулиці — це заміна каналізаційної мережі, зокрема будівництво колектора діаметром 1,2 метра.

На вулиці Бандери вже замінили 135 метрів колектора та облаштували 8 колодязів. Також фахівці замінили 477 метрів водопроводу.

У зв’язку з ремонтом на Бандери на вулиці Японській організували двосторонній рух транспорту.

Коротко про проєкт реконструкції вулиці Бандери