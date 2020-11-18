Як відбувається ремонт вулиці Бандери у Львові: деталі
У Львові триває ремонт вулиці Степана Бандери. Вартість реконструкції становить близько 209,5 мільйона гривень. Станом на 18 листопада підрядники замінили 135 метрів колектора та 477 метрів водопроводу.
Протяжність вулиці Бандери становить 1,05 кілометра. За проєктом, найбільше коштує заміна підземних інженерних мереж – колектора та водопроводу. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як ремонтують вулицю Бандери
Станом на 18 листопада на вулиці Бандери замінюють інженерні мережі. Найскладніші роботи під час ремонту вулиці — це заміна каналізаційної мережі, зокрема будівництво колектора діаметром 1,2 метра.
На вулиці Бандери вже замінили 135 метрів колектора та облаштували 8 колодязів. Також фахівці замінили 477 метрів водопроводу.
У зв’язку з ремонтом на Бандери на вулиці Японській організували двосторонній рух транспорту.
Коротко про проєкт реконструкції вулиці Бандери
- Ремонт вулиці Бандери поділено на 3 етапи. Перший етап – це реконструкція ділянки дороги від вулиці Чупринки до Антоновича, другий – від вулиці Антоновича до Героїв УПА, третій – від вулиці Героїв УПА до Городоцької.
- За проєктом, на вулиці Степана Бандери відреконструюють усі інженерні мережі, облаштують дорогу та встановлять нові трамвайні колії посередині вулиці.
- Також тут встановлять нове вуличне освітлення та контактну мережу для трамваїв.
- На оновленій вулиці Бандери будуть велодоріжки та кишеньки для автомобілів.
- За проєктом, оновлена вулиця буде інклюзивною – тут облаштують понижені тротуари для зручного пересування маломобільних груп населення.
- Усі роботи проводять відповідно до проєктно-кошторисної документації, яка пройшла держекспертизу і перевірку в усіх необхідних інстанціях.
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