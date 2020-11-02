Початок реконструкції площі біля центру Довженка у Львові розпочнеться у 2021 році. За проєктом, її перетворять на інклюзивний багатофункціональний простір – тут буде новий фонтан, амфітеатр та зелена зона.

У всеукраїнському архітектурному конкурсі щодо реконструкції площі перед центром Довженка перемогла група львівських архітекторів. Над проєктом працюватимуть фахівці, які живуть на Сихові та розуміють особливості й контекст площі. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що буде на новій площі біля центру Довженка у Львові

Простір біля центру Довженка зроблять багатофункціональним. Тут поєднають інноваційний фонтан, амфітеатр, зелену та інклюзивну зони. Також, за проєктом, площу сполучать з іншими культурними місцями Сихова.

Оновлений простір стане багатофункціональним, відкритим та проглядним, що і є особливістю Сихова. Над проєктом працювали архітектори, які живуть на Сихові, неодноразово досліджували його особливості та історію, а відтак добре розуміють його контекст,

– розповів один зі співавторів проєкту, архітектор Маркіян Максимюк.

Площу перетворять на амфітеатр

У департаменті містобудування зазначили, що простір після реконструкції буде мати вигляд амфітеатру – просторої зони, де проводитимуть різні заходи та концерти.

Бетонне покриття замінять на газони, де львів’янам буде зручно відпочивати. Творці проєкту свідомо популяризують культуру сидіння на траві, яка довгий час була для українців неприйнятною через стереотип, що ходити газонами заборонено.

Площу перед центром Довженка на Сихові перетворять з транзитної, на відпочинкову. Тут львів’яни зможуть провести свій вільний час у будь-яку пору року.

За проєктом, зелені зони зменшать навантаження на інженерні мережі під час дощів та сильних злив. Більшість води потраплятиме у землю та живитиме газон, а в каналізацію стікатимуть лише рештки води.

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Площу перед центром Довженка перетворять на амфітеатр / Візуалізація Львівської міськради

На площі встановлять новий фонтан

На оновленій площі побудують інноваційний дрібнодисперсний фонтан. Він розпилюватиме воду мікрочастинками під високим тиском, утворюючи хмари туману та вологий мікроклімат на площі.

За словами архітекторів, новий фонтан – це новинка не лише для Львова, а й для України загалом.

"Фонтан має стати своєрідним шоу, атракцією, на яку спеціально їхатимуть з інших куточків міста. Він суттєво поліпшить мікроклімат на сухій площі та збагатить її. Наразі вже розроблена вся технічна документація на його встановлення", – додали у департаменті містобудування.

Зверніть увагу! Сходи, які зараз ведуть до Центру Довженка, приберуть. Замість них буде безбар'єрний доступ. Таке рішення зробить сам Центр доступним та інклюзивним.