На мості 9 травня облаштували перехід для пішоходів. Місцеві жителі доїжджатимуть до моста, переходитимуть його пішки й сідатимуть у маршрутку на протилежній стороні.

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Обласні маршрутки курсуватимуть за новою схемою з 12 травня

Львівська облдержадміністрація погодила з перевізниками, які виконують обласні рейси, схему об'їзду аварійного моста у селі Гайок. Автобуси почнуть курсувати за нею з 12 травня.

Заступник голови ЛОДА Юрій Бучко розповів, що обласні автобуси доїжджатимуть до зруйнованого моста, а пасажири зможуть перейти переправу пішохідним переходом, який облаштували 9 травня. Так, на протилежному боці вони матимуть можливість пересісти на автобус цього самого рейсу.

Перевізник розділить маршрут на дві частини. Є такі перевізники, в яких достатньо транспорту, щоб розділити його на два рейси, а в деяких – ні. Тому ці перевізники зменшать загальну кількість транспорту на маршруті,

– розповів Бучко.

Посадовець зазначив, що за цією схемою курсуватимуть лише обласні маршрути, які раніше їздили через міст. Вартість проїзду не зміниться, проте пасажирам доведеться платити двічі – під час та після пересадки. Тариф розділять пропорційно, залежно від кілометражу.

Своєю чергою, міжобласні автобуси курсуватимуть за схемою, затвердженою Службою автодоріг Львівщини, – через Буськ, Лопатин і Радехів. Окрім цього, САД повинна до кінця травня побудувати тимчасову переправу, якою їздитиме транспорт на час реконструкції основного моста. За словами Бучка, його протяжність становитиме до 100 метрів.

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Коротко про обвал моста у селі Гайок