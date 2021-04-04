В умовах посиленого карантину у Львові з 1 квітня дитячі садочки перейшли в режим роботи чергових груп для дітей, батьки яких продовжують працювати під час локдауну. У департаменті освіти міста кажуть, що кількість дітей у садках цього тижня суттєво зменшилася.

Зараз їх удвічі менше, ніж було до карантину. Як працюють дитячі садки у Львові – читайте далі.

Увага Локдаун у Львові продовжили до 12 квітня

Особливості роботи під час локдауну

На вході вихованцям обов'язково міряють температуру. У кого підвищена – відправлятимуть додому, але таких дітей наразі ніхто не приводить.



Дітям постійно проводять температурний скринінг / Фото 24 каналу

Дошкільнят зараз небагато: удвічі менше, ніж до карантину – це 10 – 12 вихованців у черговій групі.

Ми робимо температурний скринінг працівників і дітей, останніх – кожних 3 години. Дітей приводять, ми міряємо температуру, записуємо в карантинний журнал,

– розповіла старша медсестра садочку № 43 Христина Левіцька.

Карантину дотримуються ще від початку пандемії

Карантинних вимог у садочку дотримуються вже рік – від початку пандемії. Тому кажуть, що вже звикли постійно дотримуватися всіх санітарних вимог.

"Вологе прибирання робиться кожні 2 години, протираються ручки, двері, туалетні кімнати. Відповідно, коли є тепла погода, ми більше часу на вулиці проводимо заняття з дітками", – розповіла директорка садочку Ганна Луців.

Що кажуть батьки

Багато дітей вимушені відвідувати дитячі садки попри пандемію, адже батьки мусять працювати. Натомість їхні думки розділились, одні кажуть, що страшно приводити дитину, але подітись нікуди. Інші ж – цілковито довіряють працівникам закладу

Завжди страшно, але такі зараз реалії життя, що потрібно далі рухатися. Я працюю, чоловік працює. Дитину, на жаль, вдома саму не залишиш,

– поділилась мама Меланії Анна.

Робота чергових груп

Відтепер у дитсадках мають працювати лише чергові групи. Однак, як саме організують їхню роботу – кожен заклад вирішує самостійно.

"Щодо дітей ясельної групи, то їх не можна об'єднати, якщо така група в закладі дошкільної освіти одна. Якщо таких дітей є 5 – 6 і в садочку 2 – 3 групи, то можна. І навпаки, якщо прийшло 15 – 16 дітей, у групу до них нікого не додаватимуть", – пояснила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

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Водночас вихователів, які не працюватимуть у чергових групах, в управлінні освіти заспокоюють: без зарплати вони не залишаться.