Лише одна область готова до послаблення карантину: яка саме
Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 жовтня. Станом на 11 жовтня послабити карантин може, як і раніше, лише Кіровоградська область. У решті регіонів показник захворюваності перевищує норму.
Критерії для посилення карантину
З 22 червня можливість послаблення карантину в регіоні визначають за 4 критеріями, повідомляє пресслужба МОЗ.
Важливо МОЗ розробляє нові обмеження для протидії COVID-19
За яких умов посилюватимуть карантин
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%.
Які області не готові до послаблення карантину
Майже вся Україна не готова до послаблення карантину. Пом'якшити обмеження можна лише у Кіровоградській області.
Де не можна послаблювати карантин:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Нині в Україні цей показник становить 163,8 при нормі 40 випадків захворювання.
Найвищий рівень динаміки захворюваності у Сумській області – 300,1. Натомість у столиці рівень захворюваності становить 191,6.
Загалом, показник не перевищує норму лише на Кіровоградщині – 24,8.
До речі Окупанти на Донеччині переводять всі навчальні заклади на дистанційку через COVID-19
Яка ситуація з коронавірусом у цих регіонах
- Вінницька область — 7 569 випадків;
- Волинська область — 9 645 випадків;
- Дніпропетровська область — 8 781 випадок;
- Донецька область — 5 649 випадків;
- Житомирська область — 8 326 випадки;
- Закарпатська область — 10 850 випадок;
- Запорізька область — 5 461 випадок;
- Івано-Франківська область — 15 197 випадків;
- Кіровоградська область — 1 304 випадки;
- місто Київ — 27 497 випадків;
- Київська область — 11 096 випадки;
- Львівська область — 22 588 випадків;
- Луганська область — 1 826 випадків;
- Миколаївська область — 4 546 випадки;
- Одеська область — 16 605 випадків;
- Полтавська область — 4 377 випадків;
- Рівненська область — 14 493 випадків;
- Сумська область — 6 862 випадки;
- Тернопільська область — 15 798 випадків;
- Харківська область — 24 445 випадки;
- Херсонська область — 1 892 випадків;
- Хмельницька область — 8 792 випадки;
- Чернівецька область — 16 319 випадків;
- Черкаська область — 5 598 випадків;
- Чернігівська область — 5 518 випадків.
Коронавірус в Україні: головне
- Від початку пандемії в Україні діагностували 261 034 випадки коронавірусу.
- Минулої доби, 10 жовтня, виявили 4 768 нових хворих.
- 113 507 людина вже здолала COVID-19. Від ускладнень коронавірусу та супутніх хвороб померли 4 972 пацієнти.
- Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня.
- З 1 серпня країну поділили на зони: червону, жовту, помаранчеву, зелену. У кожній зоні діють різні обмеження.
Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу