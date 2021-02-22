За словами мера Львова Андрія Садового, місто вже готове до вакцинації. Першими вакцинуватимуть медиків, а опісля – інших жителів Львова у порядку черги.

Львівські лікарі, які займатимуться вакцинацією, пройшли навчання у Києві. Наразі Львів очікує лише вакцини.

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Спочатку вакцинуватимуть медиків

За словами Садового, якщо оцінювати реальну ситуацію, то вакцинація для жителів Львова, ймовірно, відбудеться у квітні – травні.

Все залежить від того, як оперативно буде поступати вакцина та якою вона буде. Ця перша вакцина, яку зараз привезуть в Україну, буде використана для медиків, які працюють із пацієнтами з коронавірусом,

– зазначив міський голова.

У Львові вже визначили місця вакцинації та відповідні бригади, які пройшли навчання у Києві. За словами мера, в інформаційному просторі наразі трохи бракує інформації щодо деталей вакцинації, але Львів вже очікує її початку.

Садовий розповів, що буде вакцинуватись

Садовий заявив, що Львів вже готовий до початку вакцинації. Мер зазначив, що він аналізує ситуацію в інших країнах світу. В Ізраїлі більшість людей вже пройшли вакцинацію й добре себе почувають.

"Особисто я ще маю антитіла, адже тільки в грудні перехворів. Думаю, що якраз, коли дійде до мене черга вакцинуватись, це треба буде зробити. Такі нові реалії. Можна бути скептиком, але якщо ти хочеш безпечно жити, то треба пройти цей процес", – підсумував мер.

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Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу