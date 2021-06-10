На щастя, постраждала вижила. Проте внаслідок численних ударів викруткою у живіт вона втратила дитину.

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Чоловік намагався вбити свою вагітну кохану

У квітні 2020 року приблизно опівночі на вулиці Демнянській між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт.

Пара сварилась стосовно їхніх відносин, адже львів'янин ревнував жінку.

Під час словесної перепалки чоловік вихопив з рук вагітної викрутку.

Після цього він 17 разів вдарив нею жінку в груди та живіт.

На крики постраждалої прибігли мешканці сусіднього будинку і перехожі.

Присутність людей врятувала жінку.

Зловмиснику не вдалось її вбити й він втік.

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Правоохоронці невдовзі затримали 48-річного львів'янина. Його помістили під варту.

Чоловік раніше мав судимість за крадіжки. Новий злочин він скоїв під час іспитового терміну.

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Під час сварки львів'янин був п'яний

За інформацією ZAXID.NET, під час судового засідання чоловік частково визнав вину. Він розповів, що не хотів вбивати вагітну. У момент конфлікту обвинувачений був п'яний, тож не міг пояснити своїх дій.

У вироку суду вказано, що чоловік проживав зі своєю коханою на дачі у спільного товариша у Сокільниках. 17 квітня вони втрьох пиячили, а після цього пішли гуляти.

На прогулянці у нього з потерпілою виник конфлікт через ревнощі. В переході між будинками між ними почалась шарпанина, під час якої він наніс жінці тілесні ушкодження. Викрутку під час шарпанини він вихопив у потерпілої,

– мовиться у вироку суду.

Постраждала протягом 2 тижнів перебувала у медичній комі. В той час у жінки був ранній термін вагітності, проте вона втратила дитину. Під час судового засідання вона розповіла, що сказала обвинуваченому, що більше не хоче бути з ним. Ці слова розгнівали львів'янина й він кинувся на неї з вигуком: "Якщо не моя, то нічия". Колоті рани, які чоловік завдав постраждалій, пошкодили її легеню та печінку.

Суддя Сихівського суду Дмитро Теслюк визнав обвинуваченого винним у "закінченому замаху на вбивство". Чоловікові призначили покарання – 7 років 8 місяців за ґратами.

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