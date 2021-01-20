На Яворівському полігоні вантажівка з військовими злетіла з дороги: багато постраждалих – фото
КрАЗ влетів у кювет та отримав сильного удару / Підслухано м. Новояворів
Інцидент стався вдень 19 січня на території Яворівського полігону, розташованому на Львівщині. Через слизьку дорогу КрАЗ з військовослужбовцями з'їхав у кювет.
Про інцидент повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Дивіться також На трасі Львів – Шегині лоб у лоб зіткнулись Renault та Kia: автівки розлетілись хто куди – фото
Внаслідок аварії постраждали 13 військових.
Що відомо про ДТП на Яворівському полігоні
- Водій КрАЗу перевозив 31 військовослужбовця з однієї точки полігону до іншої.
- На слизькій ділянці дорозі він не впорався з керуванням та направив машину у кювет.
- Внаслідок удару кабіну вантажівки серйозно зім'яло, а людей затисло.
- Постраждалих витягли рятувальники ДСНС.
Постраждалих військових довелося витягувати рятувальникам / Фото спільноти "Підслухано м. Новояворів"
В результаті аварії травми отримали 13 військовослужбовців. З них 8 госпіталізували.
Всі обставини ДТП з'ясовують слідчі.
Поділитися новиною