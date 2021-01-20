Інцидент стався вдень 19 січня на території Яворівського полігону, розташованому на Львівщині. Через слизьку дорогу КрАЗ з військовослужбовцями з'їхав у кювет.

Про інцидент повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Внаслідок аварії постраждали 13 військових.

Що відомо про ДТП на Яворівському полігоні

Водій КрАЗу перевозив 31 військовослужбовця з однієї точки полігону до іншої.

На слизькій ділянці дорозі він не впорався з керуванням та направив машину у кювет.

Внаслідок удару кабіну вантажівки серйозно зім'яло, а людей затисло.

Постраждалих витягли рятувальники ДСНС.



Постраждалих військових довелося витягувати рятувальникам / Фото спільноти "Підслухано м. Новояворів"

В результаті аварії травми отримали 13 військовослужбовців. З них 8 госпіталізували.

Всі обставини ДТП з'ясовують слідчі.