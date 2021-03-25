На Львівщину йде весна: прогноз погоди у Львові та області на 26 березня

Синоптики прогнозують, що місцями на Львівщині 26 березня буде густий туман. Вдень на території області буде по-весняному тепло, проте вночі очікують до 6 градусів морозу.

Погоду на Львівщині визначатиме малоградієнтне поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах області.

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Прогноз погоди у Львові та області на 26 березня

Синоптики прогнозують 26 березня на Львівщині мінливу хмарність. Протягом доби опадів не очікують.

Вночі та вранці область огорне туман видимістю 200 – 500 метрів. В горах на окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Тож водіям та пішоходам потрібно бути дуже обережними під час руху.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Протягом доби атмосферний тиск слабо зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Вночі температура у Львові та області коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, а в горах – від 8 до 10 градусів морозу. Вдень температура становитиме 7 – 12 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 26 березня / Дані Укргідрометцентру



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу