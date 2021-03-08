На Львівщині водій вигнав доньку загиблого воїна АТО Діану Мінько з автобуса сполученням Бітля – Львів. Чоловік не хотів везти дівчину за посвідченням.

Інцидент викликав шквал обурення в мережі. Батько дівчини Микола Мінько загинув 6 квітня 2015 року у селищі Борівське поблизу Сєвєродонецька.

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Водій вигнав доньку загиблого українського військового

Дівчина розповіла, що, коли вона зайшла в автобус й показала водієві посвідчення "Члена сім'ї загиблого", той вигнав її з салону.

Коли я зайшла в маршрутку і показала цьому водієві посвідчення, він сказав до мене: "Та йди звідси з тим посвідченням". Я перепрошую, куди йти? Що я вам такого зробила? Ви мене на горбі везете? І це вже не перша така ситуація!

– написала дівчина.

Мінько додала, що віддала б усе, щоб її батько був живий, а вона не мала такого посвідчення.

"Шановний пане водій, якщо ви зараз це читаєте, то я хочу Вам побажати, щоб ваші діти ніколи не мали такого посвідчення, як маю я. Бувайте здорові і вдалих пошуків роботи", – підсумувала дівчина.

Цікаво! За інформацією "Варта 1", Діану Мінько у 2019 році вже виганяли з маршрутки за схожих обставин. Тоді її не хотів пускати у салон водій автобуса сполученням Львів – Турка.