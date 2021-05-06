Єдиний в Україні: у Львові помітили Rolls-Royce Ghost вартістю 10 мільйонів – фото

У Львові помітили єдиний в Україні білий Rolls-Royce Ghost. Вартість такої рідкісної автівки становить приблизно 10 мільйонів гривень.

Фото автомобіля опублікували на інстаграм-сторінці luxcar_of_ua. Ймовірно, її придбав саме львів'янин, адже Rolls-Royce Ghost має львівську реєстрацію.

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У Львові помітили рідкісний Rolls-Royce Ghost

Вартість Rolls-Royce Ghost становить близько 10 мільйонів гривень. Авто, яке помітили у Львові, є й справді рідкісним. В Україні це єдиний такий автомобіль у білому кольорі.

Ймовірно, Rolls-Royce Ghost купив хтось з місцевих. Адже на фото видно, що автівка має львівську реєстрацію.



У Львові засвітився білий Rolls-Royce Ghost / Фото luxcar_of_ua

Характеристики Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost оснащений мотором V12 з об'ємом 6,75 літра з двома турбокомпресорами.

Двигун розташований спереду автівки, проте позаду передньої осі. Тож конструкторам вдалося досягти ідеального розподілу статичної ваги – 50:50

Потужність двигуна становить 571 кінська сила.

Розгін до 100 кілометрів на годину займає лише 4,8 секунди.

Максимальна швидкість обмежена електронікою й становить 250 кілометрів на годину.

Також автівка обладнана внутрішньою системою безпеки з датчиками руху та обсягу.

Окрім цього, в Rolls-Royce Ghost є бортовий комп'ютер з дисплеєм 10,2 дюйма.



Білий Rolls-Royce Ghost – єдиний в Україні / Фото "Львів – місто натхнення"