Саме ця делегація й допомогла фінансами у придбанні апаратури. Ще навесні 2020 року у медзакладі робили дише кілька десятків тестів на добу.

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"Методом полімеразної ланцюгової реакції в нас діагностували грип. Виділяли РНК вірусів грипу. Лише 2 лікарі-вірусологи знали, як це робити. Початок був з 30 зразків на добу. Здавалося, що це – надзвичайно багато", – розповіла в.о. директора Лабораторного центру Наталія Іванченкою.

Якщо раніше у Львові робили десятки тестів на добу, то тепер підняли "планку" до 5 тисяч. І все це стало можливим завдяки новому обладнанню.

"Багато різного обладнання, включно з автоматичними платформами для екстракції нуклеїнових кислот. Саме ці платформи. Завдяки їм вдалося суттєво збільшити потік, тому що за одну годину одна платформа може зробити 96 зразків. Для цього людині потрібно набагато більше часу і обладнання", – зауважив технічний співробітник із лабораторної діагностики ВООЗ Артем Скрипник.

Допомога ЄС та ВООЗ

Євросоюз та ВООЗ у межах ініціативи "Солідарність заради здоров’я" допомогли медзакладу:

ампліфікаторами;

шафами біобезпеки;

дозаторами;

центрфугами;

витратними матеріалами;

реагентами;

тренінгами.

На 27 українських лабораторій загалом витратили понад 3,5 мільйона євро. Львівська ж обійшлася приблизно у 200 тисяч доларів.

Обладнання львівські медики отримали ще у 2020 році, відтак вчасно оптимізували роботу. Процес лікування, та й зрештою боротьба з епідемією починається із вчасно виявлених недужих.

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"Для того, щоб ефективно лікувати, ми повинні спершу ефективно та вчасно діагностувати. Для чого це важливо? Насамперед з точки зору епідеміології – для того, щоб відстежувати хворих з коронавірусом, носіїв", – пояснив директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

Вирішальний етап – вакцинація

Хороша діагностика – це важливий етап боротьби з вірусом, але не вирішальний. Епідеміологиня Наталія Виноград зауважила, що ніхто на планеті не може себе відчувати у безпеці.

Ми повинні тримати належно повністю регламенти, які відповідають реальній ситуації. Безпечно ми будемо себе чути тоді, коли з планети цей вірус піде як пандемічний,

– наголосила Виноград.

Єдиний спосіб пришвидшити закінчення пандемії і відчувати себе безпечніше – вакцинуватися.