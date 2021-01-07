На Львівщині чоловік їхав з прив'язаною до автівки собакою / 24 канал (Ілюстративне фото)

На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який керував автомобілем з прив’язаною до фаркопу собакою. За жорстоке поводження з тваринами зловмиснику загрожує ув'язнення.