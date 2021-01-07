Їхав з прив'язаною до автівки собакою: на Львівщині затримали чоловіка за знущання над тваринами
На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який керував автомобілем з прив’язаною до фаркопу собакою. За жорстоке поводження з тваринами зловмиснику загрожує ув'язнення.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Наразі слідчі проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік прив'язав собаку до машини
- Правоохоронці 6 січня під час моніторингу соцмереж побачили публікацію про те, що невідомий чоловік керував автомобілем Opel, до фаркопу якого була прив'язана собака.
- У публікації було вказано, що подія трапилась на трасі між селами Старичі та Шкло, а тварина була травмована.
- До встановлення обставин залучили співробітників служб та підрозділів територіального підрозділу поліції.
- Правоохоронці опитали авторку посту та встановили особу зловмисника.
- Ним виявився 53-річний житель міста Новояворівськ.
Дивіться фото, як чоловік їхав з прив'язаною до авто собакою / Фото Любові Олійник
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Ветеринари надали собаці медичну допомогу. Загрози життю тварини немає.
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