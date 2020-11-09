У центрі Львова 7 листопада водій Bolt жорстоко побив хлопця. Львів’янин хотів їхати у таксі зі своєю собакою хаскі, але водій відмовив клієнтові та напав на нього.

26-річний Айтал Сергеєв вказав у замовленні, що буде їхати з твариною. Проте водій відмовився від поїздки та двічі його побив. Про це хлопець розповів у фейсбуці.

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Як водій побив клієнта вперше

Хлопець разом зі своєю дівчиною та собакою породи хаскі пізно ввечері на вулиці Кривоноса викликали таксі Bolt.

Під час замовлення машини Сергеєв обрав категорію Pets, щоб водій знав, що клієнт перевозитиме у салоні таксі тварину.

Водій відмовився везти таку велику собаку попри те, що вона була у наморднику. Після розмови хлопець закрив двері таксі.

Водієві це чомусь не сподобалось і він вибіг з машини. Чоловік почав бити хлопця в обличчя.

Сергеєв намагався захиститись, але не відбивався, щоб не завдати ушкоджень нападнику.

Водій повалив хлопця на землю та почав бити ногами в лице.

В той час дівчина постраждалого викликала поліцію.



Водій втік з місця нападу / Фото Айтала Сергеєва

Як водій напав вдруге

Водій Toyota Corolla сів в автівку та намагався втекти з місця нападу. Проте хлопець вибіг перед машиною, щоб той не поїхав.

Чоловік провіз Сергеєва на капоті кілька метрів, а потім вийшов з машини й знову почав його бити. Водій бив хлопця ще дужче, ніж в попередній раз. Також він кидав Сергеєва на автівки, які проїжджали повз.

Хлопець використав проти нападника перцевий балончик, проте чоловік зміг сісти в машину та втекти.

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Водій нападав на хлопця двічі / Фото Айтала Сергеєва

Що загрожує нападнику

Сергеєв написав на нападника заяву в Галицькому відділі Поліції. Також він зняв побої в лікарні на вулиці Топольній. У хлопця гематома на оці, зламаний ніс та пошкоджений зуб.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – штраф до 850 гривень або громадські роботи терміном до 200 годин.

У додатку Bolt водія-нападника вже заблокували.



Хлопець написав на нападника заяву та зняв побої / Фото Айтала Сергеєва