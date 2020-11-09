Їхав з собакою додому: у Львові водій Bolt жорстоко побив хлопця – фото
У центрі Львова 7 листопада водій Bolt жорстоко побив хлопця. Львів’янин хотів їхати у таксі зі своєю собакою хаскі, але водій відмовив клієнтові та напав на нього.
26-річний Айтал Сергеєв вказав у замовленні, що буде їхати з твариною. Проте водій відмовився від поїздки та двічі його побив. Про це хлопець розповів у фейсбуці.
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Як водій побив клієнта вперше
- Хлопець разом зі своєю дівчиною та собакою породи хаскі пізно ввечері на вулиці Кривоноса викликали таксі Bolt.
- Під час замовлення машини Сергеєв обрав категорію Pets, щоб водій знав, що клієнт перевозитиме у салоні таксі тварину.
- Водій відмовився везти таку велику собаку попри те, що вона була у наморднику. Після розмови хлопець закрив двері таксі.
- Водієві це чомусь не сподобалось і він вибіг з машини. Чоловік почав бити хлопця в обличчя.
- Сергеєв намагався захиститись, але не відбивався, щоб не завдати ушкоджень нападнику.
- Водій повалив хлопця на землю та почав бити ногами в лице.
- В той час дівчина постраждалого викликала поліцію.
Водій втік з місця нападу / Фото Айтала Сергеєва
Як водій напав вдруге
Водій Toyota Corolla сів в автівку та намагався втекти з місця нападу. Проте хлопець вибіг перед машиною, щоб той не поїхав.
Чоловік провіз Сергеєва на капоті кілька метрів, а потім вийшов з машини й знову почав його бити. Водій бив хлопця ще дужче, ніж в попередній раз. Також він кидав Сергеєва на автівки, які проїжджали повз.
Хлопець використав проти нападника перцевий балончик, проте чоловік зміг сісти в машину та втекти.
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Водій нападав на хлопця двічі / Фото Айтала Сергеєва
Що загрожує нападнику
Сергеєв написав на нападника заяву в Галицькому відділі Поліції. Також він зняв побої в лікарні на вулиці Топольній. У хлопця гематома на оці, зламаний ніс та пошкоджений зуб.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання – штраф до 850 гривень або громадські роботи терміном до 200 годин.
У додатку Bolt водія-нападника вже заблокували.
Хлопець написав на нападника заяву та зняв побої / Фото Айтала Сергеєва
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