П'яний червоноградець 22 квітня потрапив у Львові у ДТП – його Mercedes-Benz перекинувся на кільці. Чоловік їхав за пивом і не помітив перешкоду.

Аварія трапилась на перехресті вулиць Володимира Великого та Княгині Ольги. На керманича склали 4 адмінпротоколи. До теми Біля Львова п'яний скутерист впав просто під час руху: патрульні доволокли його додому – відео Автівка перекинулась на перехресті Близько 2:30 поліцейські, їдучи вулицею Володимира Великого, побачили на круговому перехресті з вулицею Княгині Ольги активний рух.

Люди помітили патрульних та почали махати їм руками.

Під'їхавши ближче, поліцейські побачили, що біля кільця лежав перевернутий автомобіль Mercedes-Benz.

Патрульний вийшов зі службового авто і помітив, як, розбивши вікно з пасажирського боку, з автівки виліз водій.

Побачивши поліцейських, він почав втікати дорогою.

Проте 25-річного жителя Червонограду впіймали та затримали.

Він був дуже п'яним. Перевірка в медичному закладі показала результат 1,75 проміле.

Згодом водій розповів, що він "їхав за пивом і не доїхав". Дивіться відео, як перекинулась автівка п'яного водія: На водія склали 4 протоколи Патрульні склали на водія 4 адмінпротоколи за: "порушення ПДР, що призвело до ДТП";

"залишення місця ДТП";

"керування транспортним засобом в стані сп'яніння";

протокол затримання. Також поліцейські винесли на нього 2 постанови – за "порушення ПДР пішоходами у стані сп'яніння" та за керування автівкою без необхідних документів. Цікаво! Цієї ночі львівські патрульні склали 10 протоколів на нетверезих водіїв.