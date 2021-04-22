Їхав за пивом: у Львові п'яний водій Mercedes перекинув своє авто – відео
П'яний водій Mercedes перекинув авто й намагався втекти / Скриншот з відео Патрульної поліції Львівщини
П'яний червоноградець 22 квітня потрапив у Львові у ДТП – його Mercedes-Benz перекинувся на кільці. Чоловік їхав за пивом і не помітив перешкоду.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Аварія трапилась на перехресті вулиць Володимира Великого та Княгині Ольги. На керманича склали 4 адмінпротоколи.
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Автівка перекинулась на перехресті
- Близько 2:30 поліцейські, їдучи вулицею Володимира Великого, побачили на круговому перехресті з вулицею Княгині Ольги активний рух.
- Люди помітили патрульних та почали махати їм руками.
- Під'їхавши ближче, поліцейські побачили, що біля кільця лежав перевернутий автомобіль Mercedes-Benz.
- Патрульний вийшов зі службового авто і помітив, як, розбивши вікно з пасажирського боку, з автівки виліз водій.
- Побачивши поліцейських, він почав втікати дорогою.
- Проте 25-річного жителя Червонограду впіймали та затримали.
- Він був дуже п'яним. Перевірка в медичному закладі показала результат 1,75 проміле.
- Згодом водій розповів, що він "їхав за пивом і не доїхав".
Дивіться відео, як перекинулась автівка п'яного водія:
На водія склали 4 протоколи
Патрульні склали на водія 4 адмінпротоколи за:
- "порушення ПДР, що призвело до ДТП";
- "залишення місця ДТП";
- "керування транспортним засобом в стані сп'яніння";
- протокол затримання.
Також поліцейські винесли на нього 2 постанови – за "порушення ПДР пішоходами у стані сп'яніння" та за керування автівкою без необхідних документів.
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