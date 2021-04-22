Їхав за пивом: у Львові п'яний водій Mercedes перекинув своє авто – відео

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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

П'яний червоноградець 22 квітня потрапив у Львові у ДТП – його Mercedes-Benz перекинувся на кільці. Чоловік їхав за пивом і не помітив перешкоду.

Аварія трапилась на перехресті вулиць Володимира Великого та Княгині Ольги. На керманича склали 4 адмінпротоколи.

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Автівка перекинулась на перехресті

  • Близько 2:30 поліцейські, їдучи вулицею Володимира Великого, побачили на круговому перехресті з вулицею Княгині Ольги активний рух.
  • Люди помітили патрульних та почали махати їм руками.
  • Під'їхавши ближче, поліцейські побачили, що біля кільця лежав перевернутий автомобіль Mercedes-Benz.
  • Патрульний вийшов зі службового авто і помітив, як, розбивши вікно з пасажирського боку, з автівки виліз водій.
  • Побачивши поліцейських, він почав втікати дорогою.
  • Проте 25-річного жителя Червонограду впіймали та затримали.
  • Він був дуже п'яним. Перевірка в медичному закладі показала результат 1,75 проміле.
  • Згодом водій розповів, що він "їхав за пивом і не доїхав".

Дивіться відео, як перекинулась автівка п'яного водія:

На водія склали 4 протоколи

Патрульні склали на водія 4 адмінпротоколи за:

  • "порушення ПДР, що призвело до ДТП";
  • "залишення місця ДТП";
  • "керування транспортним засобом в стані сп'яніння";
  • протокол затримання.

Також поліцейські винесли на нього 2 постанови – за "порушення ПДР пішоходами у стані сп'яніння" та за керування автівкою без необхідних документів.

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