У Львові відбулось судове засідання щодо кур’єра Glovo, якого правоохоронці зупинили п'яним на скутері. Чоловіка визнали винним та позбавили водійських прав.

Кур'єр не зможе кермувати транспортними засобами протягом року. Також суд його оштрафував.

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Як зупинили п'яного кур'єра Glovo

За постановою суду, у листопаді 2020 року патрульні зупинили кур’єра Glovo, який кермував скутером Honda Giorno.

Він їхав вулицею Куліша, що у центрі Львова.

Поліцейські побачили, що чоловік був з явними ознаками алкогольного сп’яніння – у нього були порушення координації рухів та мови й запах алкоголю.

Проте кур'єр відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння.

Як відбувався суд

Обвинувачений не прийшов на судові засідання. Суддя Галицького райсуду Віталій Радченко вважає, що чоловік ігнорував суд, щоб затягнути розгляд справи та уникнути відповідальності.

Проте, дослідивши матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер патрульних, суддя визнав кур’єра Glovo винним у нетверезому водінні. Чоловіка оштрафували на 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на рік.