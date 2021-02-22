Їздив п'яним на скутері: у Львові кур'єра Glovo позбавили водійських прав

Джерело:ZAXID.NET
У Львові відбулось судове засідання щодо кур’єра Glovo, якого правоохоронці зупинили п'яним на скутері. Чоловіка визнали винним та позбавили водійських прав.
Кур'єр не зможе кермувати транспортними засобами протягом року. Також суд його оштрафував.
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Обвинувачений не прийшов на судові засідання. Суддя Галицького райсуду Віталій Радченко вважає, що чоловік ігнорував суд, щоб затягнути розгляд справи та уникнути відповідальності.
Проте, дослідивши матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер патрульних, суддя визнав кур’єра Glovo винним у нетверезому водінні. Чоловіка оштрафували на 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на рік.