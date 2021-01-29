Юристи незалежного громадського проєкту "Ліга антитрасту" збирають заяви від жителів Львівщини, які протягом останніх 6 місяців постраждали від завищених цін компанії "Львівгаз збут". Доведену переплату позивачі зможуть повернути у подвійному розмірі.

Джерело: "Ліга антитрасту"

Свою скаргу може подати кожен, хто постраждав від завищення цін газорозподільчою компанією "Львівгаз збут". Їх збирають для колективного долучення до розслідування Антимонопольного комітету.

Актуально Антимонопольний комітет почав розслідування щодо завищення цін на газ "Львівгаз збутом"

Як долучитись до колективного позову проти "Львівгаз збуту"

Західне міжрегіональне територіальне відділення АМКУ 26 січня розпочало розслідування проти "Львівгаз збуту" через ймовірне зловживання монопольним становищем на Львівщині. Компанію підозрюють у завищенні ціни на газ для побутових споживачів приблизно на 2 – 2,5 гривні за кубічний метр з вересня 2020 року до січня 2021 року.

Всі користувачі послугами "Львівгаз збуту" можуть долучитися до справи як треті особи та отримати відшкодування переплати за газ в подвійному розмірі. Доєднатися до розслідування АМКУ можна у 2 способи:

Самостійно скласти й скерувати відповідну заяву до Західного міжрегіонального територіального відділення АМКУ. У ній треба вказати, що ви є споживачем "Львівгаз збуту", а тому рішення комітету може суттєво зачепити ваші інтереси. До заяви потрібно додати документи про підтвердження – платіжки, рахунки або скріншоти з особистого кабінету на сайті 104.ua. Заяву слід відправити на адресу місцевого відділення АМКУ – 79000, місто Львів, вулиця Коперника, 4. Її також можна подати в електронному вигляді.

відповідну до Західного міжрегіонального територіального відділення АМКУ. У ній треба вказати, що ви є споживачем "Львівгаз збуту", а тому рішення комітету може суттєво зачепити ваші інтереси. До заяви потрібно додати документи про підтвердження – платіжки, рахунки або скріншоти з особистого кабінету на сайті 104.ua. Заяву слід відправити на адресу місцевого відділення АМКУ – 79000, місто Львів, вулиця Коперника, 4. Її також можна подати в електронному вигляді. Абонент також може долучитися до колективної заяви, яку готують юристи "Ліги антитрасту". Для цього необхідно заповнити анкету, перейшовши за посиланням. Після цього експерти безкоштовно підготують усі необхідні документи та супроводжуватимуть увесь процес.

Чим більше людей вступить у справу, тим більше доказів зловживань зможе зібрати АМКУ та тим гарантованіше буде доведення вини газовиків, які безцеремонно обдирають населення кожного місяця. Після накладення комітетом штрафу, треті особи зможуть відшкодувати завдану газовиками шкоду в подвійному розмірі: сума переплат за газ, помножена на два,

– повідомили у "Лізі антитрасту".

Заяви до Західного тервідділення АМКУ також можуть подати абоненти "Волиньгаз збуту", "Закарпатгаз збуту", "Рівнегаз збуту", "Івано-Франківськгаз збуту", адже щодо цих компаній також порушені справи через завищення вартості газу для населення.

Зверніть увагу! "Ліга антитрасту" – це проєкт громадських організацій "Рада захисту конкуренції та споживачів" та "Наші гроші". Він об’єднує експертів в галузі антимонопольного законодавства та закупівель. Учасниками "Ліги антитрасту" є ексдержавні уповноважені АМКУ Агія Загребельська й Анна Артеменко та відомий антикорупційний журналіст Юрій Ніколов.

Коротко про завищення ціни на газ для населення "Львівгаз збутом"