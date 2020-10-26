Ювелірки на 700 тисяч гривень: на Львівщині затримали контрабандиста – фото
Працівники Галицької митниці 25 жовтня знайшли у вантажівці контрабанду вартістю близько 700 тисяч гривень. Серед задекларованого вантажу водій віз ювелірне обладнання та аксесуари.
Чоловік хотів перевезти контрабанду через пункт пропуску "Краківець – Корчова". Коробки з незадекларованим ювелірним обладнанням заховали між сендвіч-панелями, які українець віз з Польщі до Києва. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.
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Як знайшли контрабанду
- Митники зупинили вантажівку, якою кермував українець. За товаросупровідними документами, він перевозив сендвіч-панелі з Польщі на одне з київських підприємств.
- Під час митного огляду чоловікові запропонували заповнити декларацію. У документі водій зазначив, що він не перевозить інших товарів окрім сендвіч-панелей.
- Митники провели огляд вантажівки. Серед задекларованого вантажу вони знайшли коробки з ювелірним обладнанням та аксесуарами.
- Загалом митники знайшли 300 упаковок контрабандних товарів.
- Чоловік запевняв, що він не знає, як ці коробки опинились серед вантажу.
Чоловік запевняв митників, що нічого не знав про контрабанду / Фото Галицької митниці
Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці склали протокол за порушення митних правил – недекларування товарів. За таке правопорушення зловмиснику загрожує штраф в розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією контрабанди.
Орієнтовна вартість незадекларованого ювелірного обладнання та аксесуарів – 700 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили весь товар.
Наразі триває розслідування інциденту. Справу скерують до суду.
Дивіться фото контрабанди на 700 тисяч гривень / Фото Галицької митниці