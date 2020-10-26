Працівники Галицької митниці 25 жовтня знайшли у вантажівці контрабанду вартістю близько 700 тисяч гривень. Серед задекларованого вантажу водій віз ювелірне обладнання та аксесуари.

Чоловік хотів перевезти контрабанду через пункт пропуску "Краківець – Корчова". Коробки з незадекларованим ювелірним обладнанням заховали між сендвіч-панелями, які українець віз з Польщі до Києва. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

Читайте також Залишили людей без інтернету: у Львові двоє чоловіків крали кабель на даху

Як знайшли контрабанду

Митники зупинили вантажівку, якою кермував українець. За товаросупровідними документами, він перевозив сендвіч-панелі з Польщі на одне з київських підприємств.

Під час митного огляду чоловікові запропонували заповнити декларацію. У документі водій зазначив, що він не перевозить інших товарів окрім сендвіч-панелей.

Митники провели огляд вантажівки. Серед задекларованого вантажу вони знайшли коробки з ювелірним обладнанням та аксесуарами.

Загалом митники знайшли 300 упаковок контрабандних товарів.

Чоловік запевняв, що він не знає, як ці коробки опинились серед вантажу.



Чоловік запевняв митників, що нічого не знав про контрабанду / Фото Галицької митниці

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці склали протокол за порушення митних правил – недекларування товарів. За таке правопорушення зловмиснику загрожує штраф в розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією контрабанди.

Орієнтовна вартість незадекларованого ювелірного обладнання та аксесуарів – 700 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили весь товар.

Наразі триває розслідування інциденту. Справу скерують до суду.

Дивіться фото контрабанди на 700 тисяч гривень / Фото Галицької митниці