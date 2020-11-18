Побили ветеранів АТО: за бійку в центрі Львова з поліції звільнили 2 співробітників
У центрі Львова в ніч на 16 листопада сталася бійка, через яку патрульні затримали її учасників. З'ясувалося, що в інциденті брали участь поліцейські.
Причетність двох правоохоронців до бійки підтвердили під час службового розслідування. Роль їх третього колеги у конфлікті ще перевіряють, повідомили у пресслужбі поліції України.
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Що відомо про бійку за участю поліцейських у Львові
За даними слідства, фігурантів, які побили перехожих, затримали та доставили до Галицького відділу поліції. Вже там з'ясувалося, що 3 учасників розбірок – працівники поліції з Тернопільщини, Волині та Чернігівщини.
У поліції стверджують, що Вони перебували у Львові по власних справах.
За словами одного з постраждалих Андрія Мочурада, правоохоронці приїхали на сесію Університету внутрішніх справ.
Самі потерпілі, які є ветеранами АТО, кажуть, що на них напали з-за спини на проспекті Свободи. Зловмисники завдали їм численні тілесні ушкодження середнього ступеня важкості, після чого намагалися втекти. Втім, їх спіймали патрульні.
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