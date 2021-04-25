Українці продовжують спалювати сухостій попри крупні штрафи та застереження Державної служби надзвичайних ситуацій. Через необережне поводження з вогнем на Львівщині 24 квітня зафіксували 9 пожеж.

За підрахунками Міністерства внутрішніх справ, вогонь знищив понад 0,4 гекрата сухостою. Вогонь гасили у 4 різних районах Львівщини.

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Деталі пожеж на Львівщині

До боротьби із вогнем залучили 9 одиниць спеціальної техніки, а також 36 людей. Пожежі загасили у таких районах:

Львівському;

Стрийському;

Червоноградському;

Яворівському.

Зверніть увагу! При згорянні 1 тонни рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кілограмів мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окис азоту, чадний газ, діоксини, важкі метали, низка канцерогенних сполук.

Покарання за підпал трави

У 2020 році в Україні вступив у дію закон, яким суттєво збільшили розмір штрафу за спалювання сухостою. Мінімальний штраф тепер становить 3 тисячі 60 гривень, хоч до цього сума була 170 гривень.

За пошкодження рослинного покриву винуватця можуть оштрафувати від 91 тисячі 80 гривень до 153 тисяч гривень. Водночас знищення або пошкодження лісу вогнем коштуватиме від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу