Фасад обвалився на голову жінки ще 27 лютого 2018 року. Відтоді вона лікувалася та намагалася добитись справедливості.

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Що відомо про останнє засідання

Цю справу розглянув Галицький районний суд Львова. Представник ОСББ, яке є обвинуваченою стороною, на засідання не прийшов.

Суддя Віталій Стрельбицький погодився з тим, що падіння фрагменту фасаду на голову Наталії М. мало численні негативні наслідки. Зокрема фізичні та психологічні страждання жінки.

Розглянувши всі обставини та висновок судово-психологічної експертизи суддя вирішив задовольнити позов постраждалої повністю.

"Франка 8" має виплатити 500 тисяч гривень моральної компенсації. Окрім цього також оплатять матеріальну шкоду – ще 26 тисяч гривень. Якщо ОСББ протягом 30 днів не подасть апеляцію, вирок набуде чинності.

Які травми були в жінки

Потерпіла довго лікувалася у медустановах Львова та Коломиї.

Внаслідок інциденту вона отримала злам черепу та забій мозку.

Через це їй довелося робити операцію.

Також вона отримала 3 групу інвалідності.

Зверніть увагу! У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" бракує грошей на утримання установи. Тому наприкінці квітня директорка лікарні Олександра Бурда підписала наказ "Про скорочення штату КНП ЛОР "ЛОДКЛ "Охматдит". У медзакладі хочуть скоротити 35% посад.