У Львові жінці на голову впав фрагмент фасаду: вона відсудила пів мільйона

Жителька Коломиї, якій на голову впав фрагмент фасаду будинку у Львові 13 травня відсудила понад пів мільйона гривень. Тепер ОСББ "Франка 8" має виплатити не лише моральну компенсацію, а й відшкодувати матеріальні збитки.
Фасад обвалився на голову жінки ще 27 лютого 2018 року. Відтоді вона лікувалася та намагалася добитись справедливості.
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Що відомо про останнє засідання
Цю справу розглянув Галицький районний суд Львова. Представник ОСББ, яке є обвинуваченою стороною, на засідання не прийшов.
Суддя Віталій Стрельбицький погодився з тим, що падіння фрагменту фасаду на голову Наталії М. мало численні негативні наслідки. Зокрема фізичні та психологічні страждання жінки.
Розглянувши всі обставини та висновок судово-психологічної експертизи суддя вирішив задовольнити позов постраждалої повністю.
"Франка 8" має виплатити 500 тисяч гривень моральної компенсації. Окрім цього також оплатять матеріальну шкоду – ще 26 тисяч гривень. Якщо ОСББ протягом 30 днів не подасть апеляцію, вирок набуде чинності.
Які травми були в жінки
- Потерпіла довго лікувалася у медустановах Львова та Коломиї.
- Внаслідок інциденту вона отримала злам черепу та забій мозку.
- Через це їй довелося робити операцію.
- Також вона отримала 3 групу інвалідності.