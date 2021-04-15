За рік пандемії на Львівщині стало ще більше безробітних: невтішна статистика
На Львівщині, у порівнянні з 2020 роком, кількість безробітних зросла удвічі. Найчастіше роботу шукають жінки. Більшість безробітних мають вищу освіту.
Джерело:Львівський обласний центр зайнятості
На Львівщині у січні – березні 2021 року статус безробітного отримали 13,5 тисячі людей. Загалом за цей період послугами центрів зайнятості скористались 41,7 тисячі безробітних, що на 18,6 тисячі більше, ніж у 2020 році.
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Більшість безробітних – жінки
Директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк розповів, що на початку квітня 2021 року допомоги у працевлаштуванні потребували 27,1 тисячі безробітних. Найбільше серед них було жінок – 62%. У 2020 році центри зайнятості надавали допомогу лише 15,1 тисячі безробітних.
Збільшення обсягів безробіття відбулося в усіх містах і районах області. Приміром, у Кам’янка-Бузькому районі майже втричі, у Львові, Бориславі, Трускавці, Червонограді, Городоцькому, Жовківському, Сколівському районах – вдвічі».
Посадовець зазначив, що найчастіше за допомогою у центри зайнятості звертались люди віком 55 – 59 років (4,2 тисячі людей або 15,5%) та віком 35 – 39 років (4 тисячі людей або 14,7%). Більшість безробітних мали вищу освіту:
- 58% людей мали вищу освіту;
- 31% – професійно-технічну;
- 10% – середню.
Найбільше роботу шукали працівники сфери торгівлі та послуг – 20%. 16% безробітних належали до законодавців, вищих державних службовців, керівників та менеджерів.
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Скільком безробітним вдалось знайти роботу
В обласному центрі зайнятості розповіли, що найбільша кількість безробітних були працівниками, яких звільнили за згодою сторін й котрі звернулись за допомогою упродовж року після звільнення, – 46.6%. Звільнених за власним бажанням було 9%, а людей, котрі були безробітними понад рік – 11,4%.
На Львівщині впродовж перших 3 місяців 2021 року було 14,7 тисячі вільних робочих місць, тоді як торік їх було на 6 тисяч більше. Станом на 1 квітня залишилися 3580 вакансій:
- 2205 – для робітників;
- 1056 – для службовців;
- 319 – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки.
У середньому у 2021 році на 1 вакансію претендували 8 безробітних, а в кінці березня 2020 року – лише 4.
Службам зайнятості у 2021 році вдалось знайти роботу 7,9 тисячі жителів області. Серед працевлаштованих були 4,9 тисячі безробітних, ще 1,5 тисячі людей були клієнтами служби зайнятості після професійного навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації.
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