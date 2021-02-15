За Україну треба боротись щодня, – Садовий навів паралелі бойових дій в Афганістані та на Сході

У Львові 15 лютого відбулось вшанування учасників бойових дій на території інших держав. На заході був присутній мер міста Андрій Садовий. Міський голова подякував афганцям, які першими пішли в бій, коли почалась війна на Донбасі.

Спочатку відбулась Архиєрейська Божественна літургія. Потім учасники заходу поклали квіти до пам’ятних знаків та помолились.

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Садовий подякував учасникам бойових дій

Садовий зазначив, що кожен, хто пройшов війну, нестиме цей біль усе життя.

"Говорять, що час лікує рани. Може рани він і лікує, але душа болить. Кожен, хто пройшов війну, десятки – сотні разів згадує і прокручує у своїй голові й тих, кого вже нема, і те, як воно було. Цей біль буде до останніх днів. Таке життя", – додав мер.

Міський голова розповів, що влада, напевно, "не зробила того, що вона мала зробити", щоб війна не почалась. На думку Садового, досвід Афганістану мало чому навчив українців.

За Україну треба боротись щодня, якби кожен у нашій державі добре робив роботу на своєму місці, ми були б набагато сильніші та потужніші, ворог на нас би не нападав. Але маємо сьогодні війну. Хочу сьогодні особливу подяку висловити усім афганцям, які першими пішли у бій, коли Росія на нас напала,

– додав міський голова.

Садовий подякував усім, хто пройшов війну, бо вони "є нашими героями назавжди".

Дивіться фото вшанування учасників бойових дій на території інших держав / Фото Олександра Мазуренка

Учасників бойових дій на території інших держав відзначили подяками

За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді й плідну громадську діяльність подяками та 5 тисячами гривень нагородили учасників бойових дій в Афганістані – Геннадія Пузака, Василя Гуменного, Михайла Гузела, Михайла Орищишина, Богдана Гуца, Бориса Заграя та Геннадія Загальського.

Також за допомогу з підготовкою заходів, зокрема, в частині очищення території від снігу, керівник Львівської міської організації ветеранів Афганістану, учасників антитерористичної операції, інших локальних війн Іван Лоха отримав значок прапора України від мера.

У 2021 році матеріальну допомогу отримають усі воїни-афганці та вдови загиблих, які зареєстровані у Львові й перебувають на обліку у відділах соцзахисту. Загальна сума виплат становитиме понад 1,22 мільйона гривень.

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