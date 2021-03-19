У Львові збільшуть кількість ліжок для хворих на COVID-19 через стрімке поширення недуги. Мер міста Андрій Садовий припускає, що локдаун у місті можуть продовжити, якщо динаміка захворюваності не зміниться.

За яких умов локдаун у Львові продовжать

Карантинні обмеження у Львові ввели з 19 до 29 березня. Андрій Садовий очікує, що локдаун стабілізує ситуацію з коронавірусом у місті, як це сталося в Чернівцях та Івано-Франківську.

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"Ми віримо, що 10 днів буде достатньо. Але якщо динаміка не зміниться, то цей карантин може бути продовжений ще на один тиждень", – сказав мер Львова.

Вірус набагато агресивніший і поширюється набагато швидше, тому карантин єдина можливість його зупинити,

– пояснив він.

"Ми маємо 500 – 600 позитивних ПЛР-тестів на день. Ми зауважили цікаву динаміку, якщо раніше лише 2% людей серед тих, що мали позитивні ПЛР, потребували госпіталізації, то сьогодні ми бачимо зовсім іншу тенденцію – вже 10% з позитивним ПЛР потребують госпіталізації", – зазначив Андрій Садовий.

На скільки збільшилась кількість ліжок для хворих

Мер пояснив, що місто має в резерві 1 300 ліжок. Станом на 19 березня в комунальні лікарні госпіталізували 702 мешканців.

"Однак розуміємо про необхідність додаткових ліжок, тому вирішили збільшити їхню кількість ще на 700 штук. Хворі, які поступають мають складний перебіг захворювання, тому є необхідність у збільшенні ще реанімаційних ліжок", – наголосив Садовий.

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