На Львівщині розпочались зйомки довгоочікуваного історичного серіалу "Кава з кардамоном". Якою постане українка Анна у стрічці та чого варто чекати глядачам – дізнавайтесь в ексклюзивному інтерв'ю з актрисою Оленою Лавренюк.

"Кава з кардамоном" став одним із найбільш очікуваних серіалів 2021 року. А все тому, що у ньому розкривається заборонене кохання української сироти Анни та польського шляхтича. Історична атмосфера переплетена з життєвими перипетіями головних героїв вже привернули увагу кіноманів. Журналістам 24 каналу вдалось поспілкуватись з головною актрисою серіалу Оленою Лавренюк, яка розкрила чимало цікавих деталей про зйомки "Кави з карадамоном".

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Олено, доброго дня! Серіал "Кава з кардамоном" вже наробив чимало галасу у мережі, адже перший тизер заінтригував глядачів. Розкажіть, в чому особливість цього проєкту?

По-перше, це екранізація бестселера Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", що був перевиданий 7 разів! Він вже давно мріє побачити світ, як кіносеріал.

По-друге, це історична костюмована драма, що розповідає про кохання польського шляхтича до українки, що на той час було суворо заборонено.

Ну і третьою причиною є наше бажання показати вишуканість українців, як нації. Ми звикли, що зазвичай наших предків зображають нещасними, бідними, під постійним гнітом сильніших країн. Тут не про це. Ми покажемо Львів у період його розквіту.



Головні герої серіалу "Кава з кардамоном" / Фото Пресслужба

Стрічка перемогла на 14-му пітчингу Держкіно та отримала фінансування від держави. Чимало режисерів заявили, що конкурс був несправедливим. Чи відчули Ви це щодо серіалу "Кава з кардамоном"?

Це не етично з моєї сторони оцінювати результати пітчингу, тим паче, що наш проєкт підтримало Держкіно. Точно скажу, що цьогорічне фінансування було меншим у порівнянні з попередніми роками. Тому ми підлаштовувались під дуже жорсткі правила.

Але я неймовірно вдячна Держкіно за підтримку нашого проєкту і можу обіцяти, що українці будуть пишатись цим серіалом.

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Які обмеження зараз діють на знімальному майданчику і чи не страшно акторам приступати до роботи в час пандемії?

Наразі все, як і всюди: масочний режим, постійне вимірювання температури та контроль тестами. Все за правилами, тому ніяких побоювань щодо знімань ні в кого немає.

Цікаво, що зйомки серіалу "Кава з кардамоном" пройдуть на Львівщині, яка багата розкішними локаціями в стилі XIX століття. Окрім цього, стрічку зніматимуть у Жовкві, Києві та селі Вишня.



Знімальна група серіалу "Кава з кардамоном" / Фото Пресслужба

У телесеріалі описуються події минулого. Чи Вам комфортно було приміряти образ панянки ХІХ століття?

Я вражена культурою того часу, традиціями, духом XIX століття. І я почала відчувати це ще сильніше під час занурення у роботу над кіносеріалом. В тому числі мій захват викликає цей вишуканий одяг, який жінки носили тоді. Коли я приміряю сукню, я приміряю справжній "золотий вік"!

Для тих реалій головна героїня, можна сказати, була феміністкою, вона виборювала своє право на бажання. Це образ безумовно сильної жінки і точно не жертви.



Олена Лавренюк у розкішній ретросукні / Фото Пресслужба

Якою є Анна за характером та що спільного у Вас з цією героїнею?

Мабуть, головна риса Анни – цілеспрямованість, але не зовсім та, якою ми звикли сприймати. Вона має прояв у неспинній жазі до кохання. Ця тендітна дівчина буквально виборює його. Мені це дуже імпонує.

А взагалі в Анни дуже різнобарвна гамма характеру – вона і вразлива, і чуттєва, і хоча може здатися дещо наївною, але в неї дуже сильний внутрішній стрижень.

Спільного? Бажання бути щасливою понад усе.



Олена Лавренюк у серіалі "Кава з кардамоном" / Фото Пресслужба

Чому сучасна жінка може повчитись в Анни з серіалу "Кава з кардамоном"?

У сучасному світі жінка стала більш прагматичною. Я думаю, що керування лише холодним розумом дає про себе знати. Анна в цьому плані дослуховується до свого серця, цьому варто повчитися. І, однозначно, її самоповазі.

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Як Ви готувались до цієї ролі? Нещодавно Ви зізнались, що процес тривав 4 роки.

Так, процес дійсно затягнувся на чотири роки. На початку роботи над проєктом я скрізь чула, що це неможливо. Та в черговий раз я впевнилась, що прагнення та терпіння винагороджується і нам з командою вдалось пройти всі перепони і почати реалізовувати проєкт про який ми мріяли.

Коли прокидаєшся кожного ранку з однією думкою і невпинним бажанням втілити мрію, Всесвіт чує тебе, а однодумці знаходяться. В результаті мене багато хто підтримав: СТБ, Український культурний фонд, Solar media. Я таки знайшла фінансування. Це ще раз доводить, що все неможливе – можливо.

Розкажіть, будь ласка, про співпрацю з Павелом Делонгом. Чи існує на зйомках мовний бар’єр та які ваші враження від роботи з польським актором?

Павел Делонг – справжній професіонал. Він часто наголошував, що є складним, та я помітила лише його сумлінність та як чесно він робить свою роботу! Йому потрібно точно розуміти, що він грає: настрій, внутрішній світ героя і деталізовану проблему.

Мені справді імпонує такий підхід, я отримую насолоду від зйомок, мені навіть подобається сперечання в цих процесах (усміхається).



Олена Лавренюк та Павел Делонг / Фото Пресслужба

Мова не є бар'єром для нашої співпраці, адже, зараз буде невеликий спойлер (сміється), я трішки знаю польську, і в серіалі деколи буду розмовляти нею.

У тизері показали еротичну сцену за Вашою участю. Розкрийте акторські секрети таких пікантних кадрів. Чи складно наважитись чи налаштуватись на відверту зйомку?

Еротика тут ні до чого. Сцена була наділена завданням трансляції естетики – і нам це вдалося. Я досить тактовна людина, тож скажу, що моментів, за які відчуваєш "іспанський сором", не буде.

Дивіться тизер до серіалу "Кава з кардамоном": відео

Хоча, не буду лукавити: таке завдання постало справжнім челенджом для мене. Але це професія і складні задачі роблять процес лише цікавішим.



Олена Лавренюк на зйомках "Кава з кардамоном" / Фото Пресслужба

Про які ролі Ви ще мрієте? Чи є якась героїня, яку Ви хотіли б втілити на екранах?

Насправді я не маю цілей зіграти когось конкретного, хочеться просто глибоких ролей та сценаріїв, що пробуджують найсильніші емоції в тобі.

Та, якщо все ж таки пофантазувати, я надзвичайно люблю творчість Миколи Васильовича Гоголя, зокрема його "Вечори на хуторі біля Диканьки". І якось дуже-дуже давно в мене з'явилося таке бажання – зіграти чорноброву красуню Оксану, головну героїню "Вечорів...". І знову ж це про нашу культуру, традиції і український колорит.