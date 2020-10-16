Забрали 180 тисяч доларів: на Львівщині вбили відомого бізнесмена
У Брюховичах, що розташовані неподалік від Львова, 15 жовтня грабіжники вбили Мечислава Жеребецького. Вони проникли у будинок та жорстоко побили бізнесмена.
У будинку також була дружина Жеребецького. Проте вона залишилась живою. Про це повідомило "Діло".
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Як вбили бізнесмена
- Жеребецький був відомим місцевим бізнесменом. Він займався нерухомістю та виступав посередником при її продажу.
- Троє чоловіків у балаклавах 15 жовтня близько 10 вечора увірвались у будинок Жеребецького на вулиці Отця Іздрика. Двері його помешкання були відчинені.
- Зловмисники сильно побили Жеребецького. Внаслідок побиття та катувань чоловік помер.
Що зробили з дружиною бізнесмена
Дружину бізнесмена грабіжники зв'язали й залишили в альтанці. Після цього зловмисники втекли.
Правоохоронці отримали повідомлення про злочин лише близько 1 ночі 16 жовтня.
За інформацією журналістів, Жеребецький напередодні продав нерухомість. Вдома у нього було близько 180 тисяч доларів.
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