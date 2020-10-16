У Брюховичах, що розташовані неподалік від Львова, 15 жовтня грабіжники вбили Мечислава Жеребецького. Вони проникли у будинок та жорстоко побили бізнесмена.

У будинку також була дружина Жеребецького. Проте вона залишилась живою. Про це повідомило "Діло".

Читайте також Набожний педофіл: у Львові суд звільнив від покарання 47-річного пастора

Як вбили бізнесмена

Жеребецький був відомим місцевим бізнесменом. Він займався нерухомістю та виступав посередником при її продажу.

Троє чоловіків у балаклавах 15 жовтня близько 10 вечора увірвались у будинок Жеребецького на вулиці Отця Іздрика. Двері його помешкання були відчинені.

Зловмисники сильно побили Жеребецького. Внаслідок побиття та катувань чоловік помер.

Що зробили з дружиною бізнесмена

Дружину бізнесмена грабіжники зв'язали й залишили в альтанці. Після цього зловмисники втекли.

Правоохоронці отримали повідомлення про злочин лише близько 1 ночі 16 жовтня.

За інформацією журналістів, Жеребецький напередодні продав нерухомість. Вдома у нього було близько 180 тисяч доларів.