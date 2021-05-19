Інцидент трапився на вулиці Виговського. Правоохоронці винесли на чоловіка постанову за неправдивий виклик спецслужб.

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Львів'янин викликав поліцію, бо забув, де його авто

  • Вдень 17 травня патрульні отримали орієнтування про викрадення авто Opel Astra на вулиці Виговського.
  • 57-річний чоловік розповів, що припаркував автівку о 15:00 біля будинку. Через деякий час він вийшов і не зміг її знайти.
  • Львів'янин зазначив, що він заправив авто на 20 літрів пального.
  • Після спілкування із заявником патрульні вирушили обстежувати прилеглі території.
  • Авто чоловіка знайшли біля сусіднього будинку. Чоловік пригадав, що він й справді саме там його залишив.
  • На львів'янина винесли постанову за неправдивий виклик спецслужб. Йому загрожує до 119 гривень штрафу

Забув, де припаркував авто: львів'янин викликав поліцію і отримав штраф – фото
Авто чоловіка було у дворі сусіднього будинку / Фото Патрульної поліції Львівщини