Забув, де припаркував авто: львів'янин викликав поліцію і отримав штраф – фото

Інцидент трапився на вулиці Виговського. Правоохоронці винесли на чоловіка постанову за неправдивий виклик спецслужб.
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Львів'янин викликав поліцію, бо забув, де його авто
- Вдень 17 травня патрульні отримали орієнтування про викрадення авто Opel Astra на вулиці Виговського.
- 57-річний чоловік розповів, що припаркував автівку о 15:00 біля будинку. Через деякий час він вийшов і не зміг її знайти.
- Львів'янин зазначив, що він заправив авто на 20 літрів пального.
- Після спілкування із заявником патрульні вирушили обстежувати прилеглі території.
- Авто чоловіка знайшли біля сусіднього будинку. Чоловік пригадав, що він й справді саме там його залишив.
- На львів'янина винесли постанову за неправдивий виклик спецслужб. Йому загрожує до 119 гривень штрафу
Авто чоловіка було у дворі сусіднього будинку / Фото Патрульної поліції Львівщини