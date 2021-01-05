У Львові 3 січня правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який вбив свою дружину. Між подружжям виникла сварка, під час якої зловмисник жорстоко побив та задушив жінку.

Чоловік хотів видати вбивство дружини за раптову смерть. Тому зловмисник викликав медиків швидкої. Але лікарі все ж встановили справжню причину загибелі жінки. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік вбив свою дружину

Правоохоронцям 3 січня надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Шевченка раптово померла 50-річна львів'янка.

На місце виклику одразу виїхали слідчі.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті жінки стало задушення.

Правоохоронці з'ясували, що до вбивства жінки причетний її 53-річний чоловік.

Вночі між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту зловмисник побив дружину, а потім задушив її.

Після вбивства чоловік викликав карету швидкої медичної допомоги.

Медикам він сказав, що жінка померла раптово з невідомих причин.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.